Группа смерти/жизни для сборной России. Все о жеребьевке Евро-2020

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Отборочные матчи Евро-2020. Сборная России во второй корзине при жеребьевке

Станислав Черчесов, сборная России по футболу
Григорий Телингатер
Фото: РИА Новости
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Футбол / Лига наций УЕФА

В воскресенье, 2 декабря, в 14:00 по Москве начнется жеребьевка Евро-2020. «Чемпионат» в режиме реального времени будет сообщать о развитии событий в Дублине. Однако перед этим разберем несколько моментов.

По состоянию на сегодня сборная Россия находится на 48-м месте в рейтинге ФИФА (31-е место среди команд из Европы). Давно идут споры о том, насколько объективен этот рейтинг. Особенно в отношении сборных, которые принимали ЧМ и ЧЕ, а значит на долгое время проводили лишь товарищеские матчи.

Казалось бы, при 31-м месте в рейтинге попасть во вторую корзину невозможно. Однако это случилось, потому что УЕФА решило базироваться при посеве команд не на рейтинге ФИФА, а на результатах Лиги наций. Таким образом в первую корзину вошли 10 лучших команд из дивизиона А Лиги наций. Во вторую корзину – две команды из дивизиона А и восемь лучших команд из дивизиона Б. Это значит, что обогнав Турцию и заняв второе место, мы гарантировали себе вторую корзину в классическом отборе к чемпионату Европы.

Вот как выглядят шесть корзин:

Все просто. На Евро-2020 проходят команды, которые занимают первые и вторые места в группе – 20 путевок. Затем оставшиеся 4 места на Евро-2020 разыгрываются через Лигу наций.

Хоть команда Черчесова и уступила недавно первое место шведам, но все еще имеет большие шансы пробиться на Евро-2020 через Лигу наций. Чтобы это произошло Россия должна занять третье место (или ниже) в отборочной группе, а из четырех победителей группы Б Лиги наций (Украина, Босния, Швеция, Дания) хотя бы одна команда должна пройти на Евро-2020 через отборочные игры. В таком случае именно сборная России (лучшая вторая команда дивизиона Б Лиги наций) поборется в марте 2020 года за путевку от дивизиона Б.

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Безусловно, лучше избежать этих трудностей и попасть на Евро-2020 благодаря классическому отбору. Тем более, что на турнир едут не 16, а 24 команды. Впрочем шансы на попадание в финальную стадию Евро-2020 по прежнему будут зависеть от жеребьевки.

Например, сборной России может попасться Франция, Сербия, Греция и Молдавия. Пожалуй, это самый тяжелый вариант. Франция – понятно. У сербов многие игроки выступают в таких клубах, куда наших парней пока не зовут – в том числе «МЮ» и «Рома». Греция может быть не так страшна, но пробивалась на три ЧЕ из последних четырех. А поражение от греков на Евро-2012 – до сих пор как шрам на сердце.

Со сборной Молдавии наша команда встречалась лишь в отборе к Евро-2016 (товарищеские матчи не в счет) и в октябре 2014 года сборная России не смогла победить молдаван на «Открытие Арене» – 1:1. В том мачте Дзюба пошел исполнять пенальти вместо Игнашевича, что вызвало приступ бешенства у Капелло.

А вот наиболее благоприятный для нас расклад: Польша, Израиль, Грузия и Фарерские острова. Звучит словно планы на отпуск. Да, с поляками будет непросто, но это абсолютно равный нам соперник. И даже если мы ему уступим, то второе место нас тоже устроит. Хотя, зная нашу сборную, возможно, чем тяжелее жеребий, тем лучше.

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