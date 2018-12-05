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«Спартак», Глушаков, Кафельников — в комментариях читателей «Чемпионата»

Олег Кононов
Максим Саблин
Фото: РИА Новости
«Кононов: если ОПГ нельзя устранить, её надо возглавить»
Когда-нибудь пользователи «Чемпионата» перестанут шутить на тему «Спартака». А пока взглянем на новую порцию комментариев!
Футбол / РПЛ

Петкович: играл бы в «Спартаке» больше, если бы не лимит на легионеров

pagucm:
— Петкович: играл бы в Спартаке больше, если бы умел.

«Спартак» — «Рапид»: выбежавший на поле болельщик напал на Глушакова

marty-mcfly:
— Список организмов с самым низким интеллектом:
Инфузория-туфелька
Амёба
Фанат Спартака.

zoom:
— Надеюсь, это его последний поход на футбол?

cood:
— Глушакова??

«Спартак» проиграл в матче с «Рапидом» в ЛЕ, дважды пропустив в концовке

zohhan:
— Этот тренеришка сдулся. Везите следующего.

Рейнгольд — о матче с «Рапидом»: проблема «Спартака» — в физике

p-p:
— Физика — 3
Химия — 3
Физкультура — 2
Труд — 2
ОБЖ — 5 (спасён Глушаков)

Фанат «Спартака»: не планировал ударить Глушакова, бежал к нему без агрессии

igor-cska:
— Ага, изначально-то он вообще с цветами хотел выбежать, но потерял букет по дороге.

Кононов включил в тренерский совет «Спартака» Глушакова, Зобнина и Джикию

zohhan:
— Кононов: если ОПГ нельзя устранить, её надо возглавить.

Кафельников перевёл 10 тыс. рублей болельщику, напавшему на Глушакова

ivan_offf:
— Акция ещё действует?

Болельщик рассказал, зачем выбежал на поле к Глушакову в матче с «Локомотивом»

ohmygod:
— Хотел 10к получить от Кафеля, но Денис предложил больше.

tobol-kystanay:
— В следующем матче болельщик выбежит и скажет Глушакову, что я к тебе отношусь нейтрально.

«Рубин» — «Динамо»: у казанцев семь защитников в основе и три вратаря в запасе

diman19801980:
— Всего семь защитников в основе? Ну наконец-то Бердыев решил поиграть в атакующий футбол!

Московское «Динамо» вырвало ничью в матче РПЛ с «Рубином», забив на 86-й минуте

diman19801980:
— Все-таки Бердыев пошел на риск, выставив всего семь защитников. В какой-то мере оправдался, так как смогли забить. Но, к сожалению, для удержания результата их было слишком мало…

Адвокат Кокориных: ребят нужно выпускать, обстоятельства изменились в их пользу

spartakmoscowfan1:
— Включили реверс и выяснили, что это Пак бил головой стул Кокорина. С водителем та же история — бил толпу своим телом.

Бердыев: многие говорили, что будут построены крытые стадионы. Где они?

yeval:
— В Казани достаточно крытого спортзала и 10 табуреток по периметру

modzhahed:
— А одну из них в ЦСКА утащил сотрудник отдела кадров

Спортдир РПЛ Пышкин: календарь составлялся тогда, когда ещё тепло было везде

16621662:
— То есть вы ожидали, что в Сибири в декабре будет плюсовая температура?

gazprempremgaz:
— Они ещё урожай клубники там хотели собрать, но форс-мажор...)))

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Локомотивом», Ещенко — вне заявки

takoiloginzanyat3:
— Зимой Реброва лучше не ставить.

Карпин: возможность пробить пенальти была у ЦСКА благодаря судье

kust1961:
— Я где-то слышал, что все пенальти в игре назначаются судьей…

Зидан понаблюдал за игрой в маджонг пожилых китаянок

marty-mcfly:
— Мсье знает толк в извращениях.

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