Когда-нибудь пользователи «Чемпионата» перестанут шутить на тему «Спартака». А пока взглянем на новую порцию комментариев!

«Кононов: если ОПГ нельзя устранить, её надо возглавить»

Петкович: играл бы в «Спартаке» больше, если бы не лимит на легионеров



pagucm:

— Петкович: играл бы в Спартаке больше, если бы умел.

«Спартак» — «Рапид»: выбежавший на поле болельщик напал на Глушакова



marty-mcfly:

— Список организмов с самым низким интеллектом:

Инфузория-туфелька

Амёба

Фанат Спартака.



zoom:

— Надеюсь, это его последний поход на футбол?



cood:

— Глушакова??

«Спартак» проиграл в матче с «Рапидом» в ЛЕ, дважды пропустив в концовке



zohhan:

— Этот тренеришка сдулся. Везите следующего.

Рейнгольд — о матче с «Рапидом»: проблема «Спартака» — в физике



p-p:

— Физика — 3

Химия — 3

Физкультура — 2

Труд — 2

ОБЖ — 5 (спасён Глушаков)

Фанат «Спартака»: не планировал ударить Глушакова, бежал к нему без агрессии



igor-cska:

— Ага, изначально-то он вообще с цветами хотел выбежать, но потерял букет по дороге.

Кононов включил в тренерский совет «Спартака» Глушакова, Зобнина и Джикию



zohhan:

— Кононов: если ОПГ нельзя устранить, её надо возглавить.

Кафельников перевёл 10 тыс. рублей болельщику, напавшему на Глушакова



ivan_offf:

— Акция ещё действует?

Болельщик рассказал, зачем выбежал на поле к Глушакову в матче с «Локомотивом»



ohmygod:

— Хотел 10к получить от Кафеля, но Денис предложил больше.

tobol-kystanay:

— В следующем матче болельщик выбежит и скажет Глушакову, что я к тебе отношусь нейтрально.

«Рубин» — «Динамо»: у казанцев семь защитников в основе и три вратаря в запасе



diman19801980:

— Всего семь защитников в основе? Ну наконец-то Бердыев решил поиграть в атакующий футбол!

Московское «Динамо» вырвало ничью в матче РПЛ с «Рубином», забив на 86-й минуте



diman19801980:

— Все-таки Бердыев пошел на риск, выставив всего семь защитников. В какой-то мере оправдался, так как смогли забить. Но, к сожалению, для удержания результата их было слишком мало…

Адвокат Кокориных: ребят нужно выпускать, обстоятельства изменились в их пользу



spartakmoscowfan1:

— Включили реверс и выяснили, что это Пак бил головой стул Кокорина. С водителем та же история — бил толпу своим телом.

Бердыев: многие говорили, что будут построены крытые стадионы. Где они?



yeval:

— В Казани достаточно крытого спортзала и 10 табуреток по периметру



modzhahed:

— А одну из них в ЦСКА утащил сотрудник отдела кадров

Спортдир РПЛ Пышкин: календарь составлялся тогда, когда ещё тепло было везде



16621662:

— То есть вы ожидали, что в Сибири в декабре будет плюсовая температура?



gazprempremgaz:

— Они ещё урожай клубники там хотели собрать, но форс-мажор...)))

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Локомотивом», Ещенко — вне заявки



takoiloginzanyat3:

— Зимой Реброва лучше не ставить.

Карпин: возможность пробить пенальти была у ЦСКА благодаря судье



kust1961:

— Я где-то слышал, что все пенальти в игре назначаются судьей…

Зидан понаблюдал за игрой в маджонг пожилых китаянок



marty-mcfly:

— Мсье знает толк в извращениях.