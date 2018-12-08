Памела Лопес Солорсано вдохновляла перуанского легионера «Краснодара» сначала на ЧМ-2018, а теперь – в чемпионате России.

Ей Куэва посвятил первый гол в России

Перебравшийся этим летом в «Краснодар» Кристиан Куэва на днях забил первый мяч за российский клуб. Перуанцу, как и большинству латиноамериканцев, нужно было время, чтобы адаптироваться к реалиям нашего футбола и жизни.

В последнем Куэве помогала его большая семья: жена Памела Лопес Солорсано, две дочери и сын.

Памела бывала в России ещё до перехода мужа в «Краснодар»: она приезжала болеть за Кристиана, когда тот защищал цвета сборной.

Как вы помните, перуанские фанаты тогда влюбили в себя даже далёких от футбола людей. Да, Памела была в рядах колоритных болельщиков.

Однако, в отличие от большинства перуанцев, Солорсано вскоре вернулась в Россию из-за работы мужа. Теперь семья Куэвы живёт в Краснодаре.

За несколько месяцев Кристиан успел немного выучить русский язык и даже ответил корреспонденту во время флэш-интервью на великом и могучем. Вполне возможно, игрок учится в компании жены.

Несмотря на семейность аккаунта Памелы, здесь встречаются не только милые домашние снимки, но и фото из бассейна.

Куэва – не единственный футболист, которого можно найти на фото в компании Солорсано. Попался и Криштиану.

Однако сердце Памелы отдано лишь одному игроку. Пара настолько близка, что набила одинаковые татуировки. Что может быть милее?