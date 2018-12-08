«Зенит» интересуется игроком из чемпионата Казахстана. Зачем он Семаку

По информации Kazfootball, полузащитник «Астаны» и сборной Венгрии Ласло Кляйнхайслер может перейти в «Зенит». Неожиданная кандидатура для лидера РПЛ, покупающего, как правило, известных легионеров из серьёзных зарубежных клубов. Есть повод познакомиться с этим игроком.

«Зенит» интересуется венгерским полузащитником «Астаны» Кляйнхайслером

Кто такой Ласло Кляйнхайслер?

Кляйнхайслер – из Казинцбарцики. Есть такой замечательный город на северо-востоке Венгрии. Привет футбольным комментаторам!

Ему всего 24 года, а он уже сменил шесть клубов. Рыжеволосый атакующий полузащитник, получивший за некоторое внешнее и игровое сходство с бывшей звездой «Манчестер Юнайтед» прозвище «венгерский Скоулз», начинал карьеру на родине в «Академии Пушкаша». Потом поиграл за «Видеотон», а в январе 2016-го отправился покорять Германию. Венгр был продан за 250 тыс евро и подписал контракт на 3,5 года. Через полгода «Вердер» отдал Ласло в аренду «Дармштадту», а ещё через полгода отправил полузащитника за практикой на родину – в «Ференцварош». В Бундеслиге Кляйнхайслер сыграл 18 матчей, в которых забил один гол (в ворота «Вольфсбурга») и сделал одну голевую передачу.

В июле 2017-го в карьере потенциального новичка «Зенита» случился резкий поворот: «Вердер» отдал его в аренду «Астане» на сезон за 100 тыс евро. Летом нынешнего года казахский клуб выкупил контракт Ласло, заплатив, по данным Transfermarkt, ещё 750 тыс евро. Пока это самый дорогой трансфер в карьере венгра.

Кляйнхайслер – игрок сборной Венгрии и участник Евро-2016. За национальную команду он провёл 23 матча, забил два гола и стал автором четырёх голевых передач. Чемпионат Европы Ласло начинал в основе. Принял участие во встречах с Австрией (2:0) и Исландией (1:1), а вот матчи с Португалией (3:3) и Бельгией (0:4) посмотрел со скамейки запасных. Причём во встрече с австрийцами его признали лучшим игроком матча.

Насколько хорош полузащитник сборной Венгрии?

Если открыть профайл Кляйнхайслера в InStat, можно прочитать такую характеристику его игровых качеств: «Подвижный полузащитник. Эффективен на приеме под давлением. Обладает неплохой дальней передачей. Может адресно сыграть за спины защитникам. Интенсивно действует в прессинге, часто вступает в отбор». В английской версии отмечается, что это важный полузащитник. Он открывается между линиями, связывает партнёров в полуфлангах. Выполняет быстрые и точные передачи, обладает мощным ударом. В общем, на бумаге всё красиво. Обычно Ласло выходит на позициях центрального хавбека, но способен сыграть и ближе к краю.

Венгр только что выиграл с «Астаной» золото казахской Премьер-Лиги. В завершившемся чемпионате Кляйнхайслер сыграл 28 матчей, в которых записал на свой счёт четыре голевые передачи. Впрочем, при всём уважении к казахскому футболу, оценивать форму потенциального новичка нужно, конечно, по игре в Европе.

«Астана» начинала евросезон в Лиге чемпионов. В квалификации прошла черногорскую «Сутьеску» и датский «Мидтьюлланн» (Кляйнхайслер оформил дубль в домашней игре), но уступила «Динамо» из Загреба. Казахский клуб продолжил выступления в Лиге Европы. В раунде плей-офф одолел кипрский АПОЭЛ, а сейчас в группе с киевским «Динамо», французским «Ренном» и чешским «Яблонцем» занимает второе место. Если в заключительном туре «Астана» не проиграет на выезде «Ренну», получит путёвку в плей-офф. Возможно, кстати, выйдет на «Зенит». У Ласло в евросезоне 12 матчей и два гола. Вот его статистика от InStat в Лиге Европы:

Матч ТТД Успешные Индекс АПОЭЛ (0:1, г) 68 85% 259 баллов (1-й в команде) АПОЭЛ (1:0, д) 79 86% 275 (4-й) «Динамо» (2:2, г) 74 86% 222 (5-й) «Яблонец» (1:1, г) 72 81% 208 (12-й) «Яблонец» (2:1, д) 90 86% 272 (3-й) «Динамо» (0:1, д) 96 79% 246 (4-й)

Судя по оценкам, матчи у Ласло были разными – на Кипре он стал лучшим по количеству баллов в составе «Астаны», тогда как игру в Чехии провалил. Любопытно, что по итогам сезона Кляйнхайслер не попал в символическую сборную чемпионата Казахстана. Одним из тех, кому повезло больше, стал Андрей Аршавин.

Зачем «Зениту» новый полузащитник?

Очень может быть, что зимой «Зенит» потеряет нескольких полузащитников. Итальянские СМИ пишут о готовящейся сделке по приобретению «Миланом» как раз центрхава Леандро Паредеса. Наверняка захочет уйти, чтобы иметь практику, и его соотечественник Матиас Краневиттер. Кроме того, под вопросом будущее в команде Магомеда Оздоева. Возможно, Кляйнхайслер рассматривается в качестве эконом-варианта на замену аргентинцам, поскольку петербургский клуб не имеет возможности тратить большие суммы на новичков из-за финансового фэйр-плей, а главные трансферные цели «Зенита» на январь, очевидно, будут связаны с поиском левого и центрального защитников.

Понятно, что Ласло – не тот полузащитник, вокруг которого должна строиться игра лидера РПЛ. Венгр просто расширит выбор игроков данного амплуа, где помимо него есть Клаудио Маркизио, Далер Кузяев, Александр Ерохин и восстанавливающийся после травмы Кристиан Нобоа. Летом в «Зените» мог оказаться защитник сборной Венгрии и киевского «Динамо» Тамаш Кадар, однако от его кандидатуры отказались. Возможно, получится с Кляйнхайслером.