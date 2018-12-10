Маркизио как новый пример непоследовательности «Зенита» в трансферной политике

В последние сезоны в селекционной политике петербургского клуба прослеживался один и тот же странный симптом – новички приобретались в условиях постоянной смены стратегии и без учёта долгосрочного планирования. При Мирче Луческу и Роберто Манчини это проявлялось в массовых закупках непосредственно под тренеров — безусловно, очень статусных и именитых, но на момент приобретений футболистов ещё не успевших принести клубу ничего хорошего.

Затем из-за неудовлетворительных результатов со специалистами приходилось расставаться, их наследие переходило к преемникам, но выяснялось, что в худшем случае это наследие новыми тренерами не было востребовано совсем (история с Манчини, который сразу же отказался от Жулиано, Мака, Молло, Эрнани, Цаллагова и Нобоа), в лучшем – востребовано частично, как это происходит сейчас.

Сергею Семаку отчасти можно посочувствовать. Он не виноват в том, что после нескольких беспорядочных трансферных окон на балансе клуба, во-первых, оказалось многовато футболистов с неопредёленным статусом (при подсчёте количества центральных и фланговых полузащитников, прошедших через «Зенит» с 2015 года, у меня сломался калькулятор), а во-вторых, на них был потрачен солидный бюджет, что осложнило жизнь при новой работе по усилению состава. Неудивительно, что летом петербуржцы так пассивно вели себя на рынке.

«Зенит» проиграл без Дзюбы. Защитник Сорокин был близок к хет-трику! Команда Сергея Семака перед зимним перерывом растеряла почти всё преимущество в чемпионате.

Печаль в том, что единственный трансфер «Зенита» в текущем сезоне – подписание Маркизио на правах свободного агента вне заявочного окна – тоже пока смотрится не самым продуманным решением (экстренность ситуации — не оправдание, Нобоа получил травму ещё 19 августа) и приносит больше головной боли, чем пользы. С сентября Клаудио провёл за российский клуб 13 матчей (четыре полных), в которых забил два гола (один – победный «Ахмату», второй – бесполезный «Анжи»), не отдал ни одной результативной передачи, напрочь провалил важную игру с ЦСКА, а после неё потерял место в основе. В трёх последних встречах итальянец выходил на замену в концовках. Постоянную тактическую роль он так и не обрёл.

Пока не очень понятно, что хотел сказать этим трансферным ходом клуб. Статус новичка и внимание со стороны европейской элиты – это всё здорово, но вряд ли «Зенит» думал только об имидже и пиаре. Очень интересно, задавали ли в Санкт-Петербурге себе следующие вопросы: как долго продлится адаптация? Когда игрок должен начать приносить пользу: сразу или в будущем? Вписывается ли он в действующие тактические рамки? Не нужно ли под него видоизменять стиль? Будет ли он востребован после восстановления Нобоа?



Всем ведь было известно, что по стилистическим особенностям полноценной заменой эквадорцу Маркизио назвать нельзя. Он – игрок комбинационного плана, отлично двигается без мяча, умеет образовывать треугольники с партнёрами, хорош в коротком подыгрыше, в том числе и в одно касание. Навык длинного паса у него также развит, однако самые качественные передачи Клаудио отдаёт в свободные зоны на движущихся и открывающихся партнёров, а не на тех, кто находится в статике.

В России снова лидирует команда, играющая плохо. В этом нет ничего удивительного Проблемы «Зенита» очевидны и типичны.

Маркизио не так хорош с точки зрения индивидуального выхода из-под прессинга, он почти не таскает мяч, в четыре раза реже Нобоа идёт в дриблинг (1,31 попытки против 4,4 за 90 минут). Также итальянец уступает эквадорцу в единоборствах (8 дуэлей против 20) и оборонительной работе (3 отбора против 5).



Иными словами, под Маркизио «Зениту» следовало скорректировать футбол, попробовать играть в более вариативном ключе. Но команда продолжила проповедовать силовой стиль, в котором было минимум игры через центральную зону, мяч вперёд на Дзюбу доставлялся напрямую от центральных защитников, Паредеса или через фланги. От полузащитников требовалась интенсивная работа на подборах (идеальная среда для Нобоа), а сильные качества Маркизио в этом энергозатратном футболе оказались востребованы куда меньше. Тогда как слабые (неважное разрушение) вылезли наружу, поскольку классических опорников рядом нет.

В последних матчах Семак и вовсе перешёл на схему с тремя центральными защитниками, отдав предпочтение в средней линии Паредесу и двум более мощным хавбекам – Эрнани и Ерохину. Первый полезнее при смещениях на фланг и лучше умеет разбираться один в один, второй добавляет опцию в штрафной при верховых забросах. Оба выполняют больший оборонительный объём. А Маркизио снова на лавке. И дело явно не только в микроповреждении, которое он получил во время международной паузы.

Наконец, вчера был матч, когда, казалось бы, появление Клаудио с первых минут будет оправданно. Из-за травмы Дзюбы «Зенит» вышел с двойкой маленьких и быстрых нападающих – Дриусси и Шатовым, и это означало, что на смену тактике забросов придут попытки комбинаций и растягивания чужой обороны при помощи постоянного движения. Но центр поля Семак оставил без изменений, выпустив Маркизио только в середине второго тайма. Сыграл, кстати, итальянец отлично – выполнил три передачи вразрез и два паса под удар. Возможно, это был и вовсе его самый качественный отрезок со времён приезда в Россию.

Только что будет дальше, когда весной вернётся Дзюба? Захочет ли тренерский штаб менять игру команды, уходить в сторону от силового футбола? Или адаптироваться придётся самому Маркизио? Вопрос его роли в клубе ни в коем случае нельзя недооценивать, поскольку нахождение столь звёздного футболиста в запасе – это мина замедленного действия с точки зрения настроения и гармонии в раздевалке. Такие игроки, сколько бы лет им ни было, не смогут сидеть на скамейке вечно. А первый тревожный звоночек в виде недопонимания с Семаком – пока, к счастью, маленького и быстро погасшего – уже раздался в кубковой игре с «Ростовом».



Весной перед тренером может встать и ещё одна дилемма: рано или поздно восстановится от травмы Нобоа, и придётся либо делать выбор, либо пытаться совместить на поле сразу трёх центральных полузащитников. Проблема, впрочем, может решиться продажей Паредеса, на которого засматриваются в Италии.



А трансфер Маркизио пока сложно оценить как удачный. И не надо обманывать себя тем фактом, что он приехал свободным агентом. Зарплата и ожидания всё равно высокие. Хочется верить, что в будущем приобретение себя оправдает, ведь такие классные футболисты нашему обделённому на настоящих звёзд чемпионату нужны.