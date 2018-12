Прикоснуться к мечте. Как «Арсенал» принял у себя российских детдомовцев

— Пацаны, смотрите: Озил!

— Это он?

— Да, вон, в красной курточке бегает на том поле.

— А вон Чех, смотрите: он только что с нами фоткался.

На базе лондонского «Арсенала», вероятно, давно не было такого оживления. Полтора десятка пацанов сгрудились около тренировочного поля, подмечая каждый нюанс происходящего вокруг них.



Вот мимо проходит главный тренер Унаи Эмери, приветствуя стайку парней и нескольких сотрудников базы быстрым «GoodMorning». Вот рядом пробегают Гранит Джака и Лоран Косельни. Все близко, как на ладони.

Фото: «Чемпионат»

Те самые упражнения, которые помогают «Арсеналу» тур за туром продлевать беспроигрышную серию в АПЛ, – вот они, в паре десятков метров от любопытных глаз. Активный тренер, который не стоит в стороне, а хочет участвовать в непосредственной работе сам, то и дело пуская в ход свой звонкий голос, – в самой гуще событий. А всё тот же Джака дарит одному из ребятишек свои перчатки.



Всегда здорово, когда на твоих глазах происходит чудо. Вот уже 10-й год подряд компания «Мегафон» в рамках программы «Будущее зависит от тебя» дарит воспитанникам российских детских домов и интернатов поездку в Лондон, в гости к «Арсеналу». Конечно, этот приз ещё надо завоевать – за него соревнуются в серии турниров с финальным матчем в Сочи.



В этом году победителями стали ребята из городов, далёких не то что от Лондона – от Москвы: из Красноярска и Уссурийска.

«Мы в сумме около 20 часов добирались, — рассказывает тренер команды «Содействие» из Уссурийска Александр Морозов. – Сначала на автобусе до Владивостока, оттуда на самолёте до Москвы, потом пересадка – и до Лондона». Ребят то и дело клонит в сон в автобусе, но на базе он пропадает. Ещё бы, ведь тут такое!



В «Содействии» собраны ребята 2005-2006 годов рождения. Во второй команде – «Тотеме» из Красноярска — игроки на два года старше. Эта команда, к слову, рекордсмен программы. Она выигрывает поездку в Лондон вот уже второй раз. Впервые это случилось восемь лет назад.

Фото: «Чемпионат»

Перед тем как посмотреть тренировку «Арсенала», ребята получают возможность сами поработать с мячом – здесь же, на базе в Колни, но в специальном манеже.



К слову, водитель, который вёз детей, поначалу ошибся – едва не завёз группу на тренировочные поля «Уотфорда». Дело в том, что эти базы соседствуют друг с другом. Но вот ошибка исправлена, шлагбаум отворен и – добро пожаловать в сказку!

«Show me your skills!»

Переодевшись и получив любимые мячи, ребята из «Содействия» тут же начинают обстреливать ворота. Тогда в процесс решает вмешаться тренер команды юных возрастов «Арсенала» Энтони Дэвид: «Guys, no! Show me your skills».



— Покажите ему ваши финты, — помогает переводчик.



Парни не заставляют себя ждать. Тони впечатлён. «У ребят на удивление хорошая техника, — обращается он к своему коллеге из Уссурийска. – А как часто они тренируются?»



— Играют каждый день, а тренируются три раза в неделю, — отвечает тот. — Рядом с нашим детским домом гаревое поле, а до манежа ехать три остановки на автобусе. Но нам всегда его открывают, тут проблем нет. Вообще, я занимаюсь с ребятами разными видами спорта: не только футболом, но, и, например, лёгкой атлетикой.

— А кто с ними работает над техникой? – уточняет Тони.

— Можно сказать, ребята самородки. Смотрят друг на друга, учатся у старших. Так и растут.

Фото: «Чемпионат»

В технике скоро убедится один из помощников Тони, которому кое-кто из ребят прокинет мяч между ног. Тот сначала онемеет от неожиданности, а потом рассмеётся и покажет большой палец – мол, а ты, парень, не промах.

Тренировка, к слову, проходит не с большими мячами, а чуть меньшего размера, которыми обычно играют в мини. Тони объясняет, почему ребятам дали именно их.

— Во-первых, детишки ещё маленькие, — говорит он. — Если 12-летнему пацану в колено прилетит «пятёрка», это будет одна нагрузка. Если мячик поменьше – другая. Другой момент – мы специально натаскиваем малышей до 13-14 лет на работу с маленьким мячом. Владеть им гораздо тяжелее, чем большим. Так отрабатывается техника.

Детям до семи лет после школьных каникул сначала вообще дают теннисные мячики. Ребята должны сделать несколько упражнений с ними, набивать их двумя ногами. Это даёт им возможность сфокусироваться на мяче. А иначе дети плохо реагируют на него после перерыва, не замечают его, неважно обрабатывают. Новичкам тоже вначале дают именно теннисные мячики и только потом – «четвёрку».

Но взрослая команда занимается только с «пятёркой». У нас есть правило. Если ты игрок Премьер-лиги, то должен тренироваться в тех же бутсах, тем же мячом и примерно на таком же поле, как в официальной игре – чтобы, выходя на матч, не чувствовать дискомфорта.

В общем, у «Арсенала» всё серьёзно.

Чех, говорящий по-русски

В середине тренировки к детям присоединяется… динозавр. Это маскот «Арсенала», которого местные называют «Ганнозавр». От «ганнерс», пушкари.



«Дино» добродушен и активен. Во время двусторонки под смех детворы встаёт в ворота. И тут же пропускает гол, заваливаясь всей массой на газон. Ребята начинают его подбадривать: «Дино, давай!» Смотрится забавно.

А в конце детской тренировки к ребятам выходит вратарь самого что ни на есть взрослого «Арсенала» Петр Чех. Он уже не первый год активно участвует в программе, и, кажется, она для него совсем не обуза. Чех, к слову, неплохо говорит по-русски. На вопросы детей и их наставников старается отвечать на их родном языке.

— Как вы? Против «Хаддерсфилда» в субботу будете играть?

— Не знаю. Может быть. Тренер решит.

— Как ваше здоровье?

— Хорошо. Очень хорошо, спасибо.



Интервью российским СМИ, правда, предпочитает давать на английском. «Это замечательная традиция, — говорит он про мероприятие. — Мы гордимся тем, что можем продолжать её. Каждый год приезжают новые ребята, и я каждый раз очень рад видеть их. Это для них великое событие: приехать и своими глазами увидеть, как живёт и тренируется «Арсенал». И мы рады дарить им свою капельку счастья. Может быть, они будут помнить это всю свою жизнь».

Фото: «Чемпионат»

Новые бутсы и пять баулов формы

На следующий день у ребят новые футбольные приключения. Их ждут спарринги с воспитанниками академии «Арсенала». Для того чтобы матчи проходили в более или менее равной борьбе, в них со стороны хозяев играют детишки чуть помоложе. Зато азарта у них хоть отбавляй.

После серии российско-английских матчей ребят тасуют между собой на пять смешанных команд. Это, пожалуй, главный момент во всей этой истории – видеть, как ребята, не зная языка, начинают общаться друг с другом.

— Йес, йес, йес, — кричит невысокий темнокожий паренёк, показывая, что открылся и готов принять пас, и тут же получает мяч от своего нового друга из России.

Голы отмечают дружно. А у команды в жёлтых манишках – лучшей по числу побед – даже появляется свой ритуал. Перед матчами собираются в кружок и кричат: «Еллоу»!

После игры наши ребята убегают в раздевалку. Но не потому что быстрее хотят переодеться – они хватают телефоны и бегут обратно – за десятками селфи со своими новыми друзьями. Очень трогательный момент.

А взрослые дяди из «Арсенала» тем временем готовят для них неожиданный сюрприз – пять баулов формы и новенькие бутсы! Сказка продолжается. А будет ещё и прогулка по Лондону, и экскурсия по музею Мадам Тюссо, и поход на матч АПЛ «Арсенал» — «Хаддерсфилд». После которого ребятам ещё и дадут возможность купить что-то на выбор в клубном магазине «канониров». А днём раньше были поход в Тауэр и экскурсия на знаменитое колесо обозрения «LondonEye».

…Жизнь в детдоме – испытание. Ребята лишены главных спутников в жизни – родителей. Кто-то в итоге попадает в приёмные семьи, но этот процент, увы, невелик. Поэтому так важно, когда в жизни выпадают такие вот мгновения счастья.

И, наверное, особенно приятно, когда ты завоёвываешь эту поездку в спортивной борьбе.

Более того, локальный успех может превратиться и в большой жизненный шанс. К примеру, к «Тотему» после победы в турнире 8-летней давности пришла настоящая слава. Ребят заметили, стали приглашать на международные турниры. Они стали чемпионами мира в Польше, им построили спортивный манеж в Красноярске. А летом ребята стали послами главного турнира планеты – чемпионата мира по футболу.

Есть шанс попасть и в главную команду края – «Енисей». Один из игроков «Тотема» даже провёл несколько тренировок со сверстниками из этого клуба. Но из-за того что с ним всегда должен ездить сопровождающий, системно тренироваться в «Енисее» пока не получается.

— Главное, что ребята выбрали футбол, — говорит Петр Чех. — Они теперь тоже часть большой футбольной семьи. Это большая возможность найти себя в жизни. Может быть, кого-то из этих ребятишек ждёт большая карьера. Кто знает…

А пока с парнями остаются воспоминания. Они в любом случае – на всю жизнь.

— Классная поездка, — делится впечатлениями один из мальчишек, Глеб Правдин, тот самый, которому Джака подарил свои перчатки. – Я в Англии как раз за «Арсенал». Здорово, что они выиграли. Любимый у меня Обамеянг. В магазине «Арсенала» я купил носки, напульсник и кружку. Ну и обязательно буду носить перчатки. Даже не ожидал, что он их подарит. Что больше всего понравилось в поездке? Когда сами играли… Смотреть хорошо, но играть ещё круче.