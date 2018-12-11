Не будет Лиги Европы. «Локо» её не заслужил

Перед этой игрой всё было слишком мило, чтобы всё было серьёзно. Ещё после победы над «Галатасараем» твиттеры клубов устроили переписку, в которой немцы благодарили «Локо» за досрочный выход из группы.

«Вы знаете, что делать в следующей игре», — ответил «Локомотив».

Самое смешное — турки налетели на те твиты с тонной обвинений в том, что команды прилюдно организовывают договорной матч.

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Ещё один момент — все эти истории про Хёведеса, Фарфана и Штоффельсхауса. Да что Эрик, даже гендиректор Геркус, если верить фото в Сети, одно время симпатизировал «Шальке».

На улицах Гельзенкирхена тоже было максимально дружелюбно. Говорят, перед стадионом было несколько драк с участием наших болельщиков. Честно — сложно представить, как возможно спровоцировать эту армию слегка пьяных улыбчивых добряков на пути к стадиону. Большую часть из них интересовала только бутылка любимой марки пива, приросшая к правой руке. Если вокруг становилось громко, это значило только одно: запели россияне.

Немцы вместо агрессивных зарядов больше рассыпались в сантиментах. На поле своим бывшим футболистам вручали подарки и цветы, а трибуны восторженно хлопали упомянутой троице. Один из редких англоговорящих болельщиков «Шальке» (только попробуйте теперь пнуть за это россиян) прямо сказал, что эти ребята — здесь кумиры.

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Сам матч миром, дружбой, жвачкой »Локомотиву» заканчивать было вообще не вариант. Цель была максимально прямой — обыграть «Шальке». Но со сценарием из твиттера сразу что-то пошло не так. Немцы не выглядели командой, которой чихать на результат.

«Локо» сразу прижали к своей штрафной и почти не давали поиграться с мячом. Опасный удар Крыховяка издалека выглядел как недовольный пшик обиженки. И всё равно самый опасный момент тайма был у «Локомотива» — в самом конце. Тогда «Порту» уже вёл в Турции, и Игорь Денисов мог впервые за осень вытащить «Локо» с самого донышка группы — хоть на минутку. Не получилось.

Зато круто себя проявили болельщики. Сегодня в Германии у «Локо» был самый массовый евровыезд в истории клуба. В общей сложности на игру приехало более тысячи россиян. Местами они включались так, что слышно их было вообще всем.

Опять толком не поиграл Фёдор Смолов. Можно было бы сказать, что забавно он перешёл в «Локомотив» «за Лигой чемпионов». Но вообще-то история предельно печальная. Даже когда Эдера убрали после перерыва, Федя остался сидеть. Вперёд ушёл Фарфан, которого Федя заменил в самом конце.

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Если вы часто смотрите футбол, вы знаете это чувство, когда резко начинает сбываться маловероятный сценарий. Раньше, чем можно было предположить. Сразу начинаешь думать: ого, ещё столько времени впереди. И сидишь весь такой оптимист, ждёшь, ждёшь. До тех пор, пока снова не припирает к стенке. А потом эти шансы просто резко рубятся.

«Порту», кстати свой матч так и довёл до победы. Если говорить про «Локомотив», он своего третьего места просто не заслужил. И сейчас, вопреки кипящему твиттеру, болельщикам неинтересно, сколько кг было в Фарфане в тот самый день, когда он приехал к Сёмину. А Смолов, видимо, зря рассчитывал, что в Москве еврокубков у него будет больше.