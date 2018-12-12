Щенников – в опорной зоне, Н`Диайе – в запасе. Что испанские СМИ знают о ЦСКА

О степени интереса испанской столицы к вечерней игре на «Бернабеу» исчерпывающе скажет содержание свежего номера «Марки». У самого популярного издания Испании тема дня отнюдь не матч Лиги чемпионов, а торги «Реала» с «Манчестер Сити» за юного (19 лет) хавбека Браима Диаса. Испанцы предлагают за соотечественника 10 млн, англичане просят вдвое больше. Намечается новая мыльная опера.

Шокирующий для нашего болельщика факт: вторничным мероприятиям с участием вице-чемпионов России – пресс-конференции на «Бернабеу» и тренировке на базе в Вальдебебасе – издание не уделило ни строчки! Не нашлось места на 48 страницах формата А4… Хотя местных журналистов и там, и там было достаточно. Снимали, задавали вопросы… Зачем?

Даже удивительно, как при таком легкомысленном отношении к сопернику редакция более-менее верно составила ориентировочный состав Виктора Гончаренко. Если закрыть глаза на Щенникова в роли правого полузащитника, расстановка выглядит плюс-минус правдоподобно.



Щенников вообще стал главной «жертвой» испанских газетчиков. El Mundo, например, поместила Георгия в опорную зону. Этим простительно – не профильное издание, общеполитическое.

Казус с запасными приключился. С какой радости «Марка» запихнула туда Лассана Н`Диайе, непонятно. Юный малийский форвард действительно прилетел в Мадрид, но играть за новый клуб пока не имеет права. Ни в национальной лиге, ни тем более европейской. Тренироваться – пожалуйста, выходить на поле в официальных матчах – нет.

Фото: twitter.com/pfc_cska

Может, такое пренебрежительное отношение к гостям – к лучшему? Куда больше Лиги чемпионов «Реал» сейчас волнует клубный чемпионат мира.



Перед традиционным утренним променадом по городу сюрприз ожидал Игоря Акинфеева. Похоже, что приятный. Капитан ЦСКА получил в подарок от семейной пары из США красивую ёлочную игрушку.

Семейная пара из Хьюстона уже 10 лет болеет за ЦСКА, но в Европу прилетела впервые – ради игры такой далёкой, но такой близкой команды, на «Бернабеу», автографа капитана и совместного снимка с ним. Вечером они поболеют за красно-синих с трибуны легендарной мадридской арены – билеты взяли. Придёт поддержать бывших одноклубников и Паулино Гранеро. Восемь с половиной лет «службы» в ЦСКА не вычеркнуть из памяти! Игра красно-синих чудесным образом совпала по времени с международной конференцией тренеров по физподготовке в Мадриде. И Паулино при первом же удобном случае примчался в гости к бывшим сослуживцам.

Фото: twitter.com/pfc_cska

Российская группа поддержки ЦСКА на «Бернабеу» будет куда более внушительной – 1800 человек. Вечером мы не раз услышим их «заряды».

Возможно, кто-то из них, гуляя по центру, и наткнулся на своих любимцев. В полдень «армейцы» прогулялись по центральной улице Мадрида, аллее Кастельяна, пронзающей город насквозь. Если бы пошли в другую сторону, могли дойти до старины «Бернабеу» — арена стоит на этой же «авениде», в 20 минутах ходьбы от отеля «Интерконтиненталь». Но близкое знакомство со стадионом москвичи отложили на вечер. Хочется верить, что оно будет приятным.