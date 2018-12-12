Тест на глупость. Вас проверяет семья Глушакова

Перед последним матчем «Спартака» в 2018 году был слит очередной компромат на капитана команды Дениса Глушакова. На двух попавших в Сеть роликах футболист обещает жене Дарье, что та не получит при разводе ни копейки, а также угрожает решить дело с помощью «чехов» (чеченцев), Аркаши (судя по всему, Дворковича), ФСО и Лаврова (сами знаете какого).

Но в тот момент, когда значительная часть СМИ пишет о конце карьеры Глушакова и стратегической ошибке руководства «Спартака», оставившего в команде такого капитана, мы считаем необходимым провести тест на тупость, собранный из 15 тематических вопросов.

Итак, отвечая «Да» — вы получите 2 балла;

«Нет» — 0 баллов;

«Затрудняюсь ответить» — 1 балл.

Слиты записи телефонных звонков, где Глушаков угрожает жене. Это какой-то ад Детям и слабонервным лучше этого не слышать.

1. Видео с Денисом из бани появляется через день после ссылки футболиста в дубль. Слив переписки жены с фанатами, где та намекает на заговор против Массимо Карреры, происходит после первой победы нового тренера Олега Кононова, заявившего о доверии Глушакову. Аудиозапись угроз в адрес Дарьи нарезается после победной серии «Спартака» в РПЛ и перед решающим матчем в Лиге Европы. Верите ли вы, что всё это простое совпадение?

Да Нет Затрудняюсь ответить



2. Разрыв Глушакова с женой произошёл за несколько недель до съёмок видео из бани. Уже тогда пара находилась в бракоразводном процессе и не жила вместе. Ролик был снят в выходной день, недалеко от Тарасовки. Имя спутницы Дениса неизвестно, но адвокат Глушакова утверждает, что это его новая девушка, с которой он знаком с детства.

Верите ли вы, что Дарья сначала устроила облаву с камерой без умысла о шантаже в рамках судебного дела, а затем лишь по случайной ошибке прокричала на видео, что Денис парится с проституткой в ночь перед матчем с «Динамо»?

Да Нет Затрудняюсь ответить

3. Слова о матче с «Динамо» были опровергнуты самой Дарьей. Не подтвердилась и информация о проститутке. Сторона Глушакова, напротив, заявила, что развод состоялся из-за измены жены. Верите ли вы, что адвокаты Дарьи могли не услышать её собственных слов, до сих пор вбрасывая в массы, что футболист был случайно пойман с проституткой перед матчем?

Да Нет Затрудняюсь ответить

4. Дарья заявила, что не хотела публикации этого ролика, а он попал в Сеть неведомым ей образом. Верите ли вы её словам?

Да Нет Затрудняюсь ответить

5. Полный разлад Карреры и Глушакова совпадает со стартом бракоразводного процесса Дениса и Дарьи. Ходят слухи, что в то время Массимо лично получил компрометирующие капитана аудиозаписи от неизвестных лиц. Верите ли вы, что в их подготовке не участвовала Дарья и близкие к ней люди?

Да Нет Затрудняюсь ответить

6. Переписки Дарьи с болельщиком появляются через день после того, как Олег Кононов заявляет о желании строить команду вокруг Глушакова. В сохранённых аудио и текстовых материалы скрыт намёк, что Денис был в жёсткой оппозиции к любимому фанатами главному тренеру Массимо Каррере и распространял идеи об отстранении итальянца.

Верите ли вы, что вся информация просочилась лишь из-за обычного женского трёпа?

Да Нет Затрудняюсь ответить

7. Перед матчем с «Вильярреалом» «Спартак» выдаёт серию из трёх побед в РПЛ. Протест против Глушакова идёт на убыль. Но вдруг появляется ужасная запись с угрозами в адрес жены. Верите ли вы, что причиной публикации является страх за свою жизнь, а не давление на суд, который состоится через неделю?

Да Нет Затрудняюсь ответить

«Плавить тренера — низко». Новые подробности от Комбарова о Каррере и Глушакове Защитник «Спартака» — о выборах капитана по инициативе Карреры и возможных причинах разногласий бывшего тренера с важным игроком.

8. Если отбросить ужасные эмоции от сказанного Глушаковым, то запись содержит сразу несколько интересных и не матерных кодов. Денис навзрыд называет жену предательницей и сравнивает смерть дяди с моментом, когда Дарья его предала. Затем несколько раз в контексте борьбы он использует местоимение «вы», а не «ты». Также он призывает «закончить всё это» и «решить вопрос мирно», иначе будут использованы «Лавров, ФСО и чехи». Верите ли вы, что в данном случае именно муж атакует жену, а мы не получаем выборочную нарезку ответов на угрозы, шантаж и оскорбления с другой стороны?

Да Нет Затрудняюсь ответить



9. С самого начала процесса сторона Глушаковой заявляет, что Денис задействовал все силы в борьбе против беззащитной жены. При этом на Дарью работает известный таблоид и сильные в медийном поле юристы, с её стороны происходят сливы личных переписок, а также просачивается информация, влияющая не только на игрока, но и на клуб. Причём нам открыта только часть это борьбы. Сам же Глушаков спустя два месяца лишь в контексте ссоры явно эмоционально угрожает самыми высокими связями, но, судя по всему, до сих пор так и не использует их.

Верите ли вы, что весь конфликт действительно только в том, что футболист не хочет платить алименты?

Да Нет Затрудняюсь ответить

10. Представьте, что в один день ссоры, постельные или кухонные разговоры с женой, жалобы на здоровье или начальство будут записаны, вырезаны и слиты – что тогда о вас подумают окружающие или близкие люди и не станете ли вы для них персоной нон-грата?

Поэтому верите ли вы, что развод и последние беды Глушакова в «Спартаке» связаны лишь с тем, что он вдруг стал иудой и ужасным человеком?



Да Нет Затрудняюсь ответить.

Денис и Дарья Глушаковы Фото: РИА Новости

Итоги «Теста на глупость»

17-20 баллов

Глупо. Вас жаль сильнее, чем семью Глушаковых.



13-16 баллов



Вы способны фильтровать самую жуткую пропаганду, но, вероятно, всё ещё верите в Деда Мороза, «Шоу экстрасенсов» и доброго царя.



8-12 баллов



Вы не только достаточно критичны к навязываемой информации, но и адекватно относитесь к известным личностям. Респект.



4-7 баллов



Вы точно не идиот, который верит всему, что происходит. Но не слишком ли вас прельщают теории заговора?



0-3 балла



Скорее всего, вы либо друг Глушакова, либо человек, который считает, что жена – существо, обязанное нянчить детей и безмолвно проводить время в постели либо на кухне.

P.S.

История Глушакова и жены Дарьи в очередной раз даёт оценку нашему футболу.

1. Его погубили деньги, в несметном количестве доставшиеся от добрых нефтяников бедным и неподготовленным мальчикам и девочкам из Миллерово, Валуек и других регионов разрушенной России 90-х.

2. Его погубила жадность. Странно, как можно зарабатывать по 200 млн рублей в год, но не найти 2-3 процентов, чтобы нанять толковых личных помощников и обезопасить себя от сливов и, возможно, пожизненного позора. То же самое касается и разных клубов, которые тратят сотни тысяч евро на зарплаты средним легионерам, сидящим на банке, но экономят десятки тысяч рублей на PR.

3. Его погубили имперские амбиции. Ведь всё, что делалось в последние 20 лет, было направлено на имитацию успехов на международной арене, а за оболочкой 11 стадионов чемпионата мира остаётся примерно та же разруха.

P.P.S.

В истории с Глушаковым пока лучше всех выглядит сам «Спартак». Клуб не вступает в конфликт, не сдаёт своих и не пускает Глушакова на обмен ударами с оппонентами до последнего матча в Лиге Европы.

А вот после окончания первой части наконец-то заговорит и другая сторона. И зима опять будет жаркой.