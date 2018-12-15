Она верит в Песьякова больше, чем Карпин

Сергей Песьяков – один из главных героев «Ростова» в этом сезоне. После 11-го тура он сумел отвоевать место в воротах у своего коллеги – Ильи Абаева. Из шести матчей в РПЛ три он отыграл на ноль. Не пропустил Сергей в том числе и в игре с ЦСКА – сначала потащил пенальти от одного из лучших игроков осени российского чемпионата Николы Влашича, а затем доигрывал матч с травмой. Болельщики «Ростова» уже признали Сергея лучшим игроком команды в ноябре. Сейчас «Ростову» до зоны еврокубков не хватает всего четырёх очков, также команда продолжает бороться и за победу в Кубке России. Возможный успех ростовчан во многом зависит именно от Песьякова. Помимо Валерия Карпина, главного тренера команды, который всегда верил в Сергея, в него верит и его жена – Ксения, которая находится рядом с мужем на протяжении почти всей его карьеры.

Ксения и Сергей познакомились ещё в 2008 году, когда он выступал за ярославский «Шинник». Именно в Ярославле родилась избранница Песьякова. По профессии она юрист, закончила ярославский университет имени Демидова.

Некоторые СМИ сообщали, что в их отношениях была трёхлетняя пауза. Правда это или нет, неизвестно, но 30 июля 2014 года Сергей и Ксения узаконили свои отношения, а в социальных сетях Ксении можно найти совместные фотографии с Сергеем за 2012 год.

Сейчас Сергей и Ксения воспитывают двух детей. В сентябре 2015 года у них родилась дочка, а почти через год – сын. Именно семья – главное в жизни Ксении в настоящий момент, в её «инстаграме» очень много фотографий детей и мужа с милыми подписями. Ксения, кстати, часто посещает матчи «Ростова» с детьми, так что благодаря этой семье у команды Карпина появилась пара новых болельщиков.