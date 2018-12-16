Катар представил проект главного стадиона ЧМ-2022. Он будет золотым

«Прошло уже восемь лет с тех пор, как мы выиграли право на проведение чемпионата мира по футболу. Тогда мы сказали всему миру, что от этого турнира стоит ждать чего-то удивительного. Сегодня я снова горжусь тем, что снова выполнил это обещание», — заявил глава оргкомитета чемпионата мира — 2022 Хасан аль-Тавади на презентации последнего, восьмого стадиона турнира.

Речь идёт об арене «Лусаил» — здесь пройдут матч открытия и финал чемпионата мира — 2022. Проект главного стадиона ЧМ представили 15 декабря в Катаре в присутствии правителя страны шейха Тамима бин Хамада аль-Тани, генерального секретаря ООН Антонио Гутерриша и других высокопоставленных лиц.

Проект стадиона разработала британская фирма Foster + Partners. По словам представителей компании, золотой фасад здания черпает вдохновение из арабской архитектуры и ремесленных традиций региона.

Фото : Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре

Строительство обещают закончить к 2020 году. Не зря же министр финансов аль-Эмади как-то сказал: «Мы не собираемся красить стены, когда люди уже начнут приезжать. Всё должно выглядеть как надо заранее». Ну а пока на месте будущего стадиона вот так:

После чемпионата мира стадион «Лусаил» будет преобразован в общественное пространство – здесь будут школы, магазины, кафе, спортивные объекты и поликлиники. Чтобы освободить место под все эти сооружения, большинство модульных кресел стадиона будут сняты и переданы в дар спортивным проектам по всему миру.

Фото : Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре

Стадион расположен в новом городе Лусаиле, в 15 километрах к северу от Дохи. Город возвели в пустыне с нуля – это ещё один проект в рамках кампании «Катар-2030». Строительство началось ещё в 2006 году, а когда Катар выиграл право на проведение ЧМ-2022, в Лусаиле не было ещё ни одного дома. Обещают, что это будет умный и экологичный город, управлять которым можно будет из единого информационного центра, куда будут поступать все данные – начиная от трафика на дорогах и заканчивая ЖКХ. У горожан тоже будут свои удобства: дома должны быть «умными», поэтому открывать шторы, выключать свет можно будет с телефона.



Стоимость этой масштабной стройки оценивается в $ 45 млрд (сюда входит и строительство стадиона). А ещё 40 млрд планируется потратить на развитие инфраструктуры и услуг для горожан. Кстати, город рассчитан на 450 тыс. человек, из которых 190 тыс. — офисные работники и около 60 тыс. — сотрудники розничных магазинов.



На сегодняшний день город готов примерно на 85%.

Фото : Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре

Но пока в Катаре презентуют стадион и рассказывают о городе будущего, президент ФИФА Джанни Инфантино заявляет, что вопрос о расширении команд-участниц с 32 до 48 всё ещё открыт. И не скрывает, что в случае реформы часть игр чемпионата мира может пройти в других странах.

Оргкомитет ЧМ-2022 на это отреагировал довольно сухо. «В конечном итоге решение (о расширении) будет принято ФИФА совместно с Катаром», — подчеркнул Хасан аль-Тавади.