Вратарь «Ромы» пропустил 2 нелепых гола подряд. Это надо видеть!

Робин Ольсен – вратарь, который заработал репутацию, до 28 лет защищая ворота датского «Копенгагена». Но он неплохо провёл чемпионат мира и летом оказался в «Роме». Римский клуб видел в нём замену Алисону, которого продали в «Ливерпуль» за 60 млн евро.
Матч с «Дженоа» ещё не закончен, но уже складывается для Ольсена максимально неудачно. Сначала он подарил гол Кшиштофу Пентеку. Удар польского таланта трудно назвать неберущимся – или просто сложным. Но Ольсен пропустил мяч между рук. И между ног. Посмотрите, как это вообще?
Вот ещё более красноречивый ракурс.
Во втором тайме вратарь пропустил ещё один нелепый гол после дальнего удара Дарко Лазовича. Игроки «Ромы» даже сами не спорили с арбитром, но повтор показал, что за несколько пасов до гола Кристиан Куаме оказался в офсайде. С помощью VAR гол был отменён.
На этом повторе видно, что предыдущий момент игрок «Дженоа» оказался в офсайде.