Вратарь «Ромы» пропустил 2 нелепых гола подряд. Это надо видеть!

Ему ещё повезло: один из голов отменили из-за VAR.

Робин Ольсен – вратарь, который заработал репутацию, до 28 лет защищая ворота датского «Копенгагена». Но он неплохо провёл чемпионат мира и летом оказался в «Роме». Римский клуб видел в нём замену Алисону, которого продали в «Ливерпуль» за 60 млн евро.

Матч с «Дженоа» ещё не закончен, но уже складывается для Ольсена максимально неудачно. Сначала он подарил гол Кшиштофу Пентеку. Удар польского таланта трудно назвать неберущимся – или просто сложным. Но Ольсен пропустил мяч между рук. И между ног. Посмотрите, как это вообще?

Вот ещё более красноречивый ракурс.

Главный уникум европейского сезона. Он забивает в каждом матче Кажется, у Польши появился новый супернападающий. А ведь летом Пёнтека предлагали российским клубам.

Во втором тайме вратарь пропустил ещё один нелепый гол после дальнего удара Дарко Лазовича. Игроки «Ромы» даже сами не спорили с арбитром, но повтор показал, что за несколько пасов до гола Кристиан Куаме оказался в офсайде. С помощью VAR гол был отменён.

На этом повторе видно, что предыдущий момент игрок «Дженоа» оказался в офсайде.