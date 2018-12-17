10 лучших молодых игроков Скандинавии прямо сейчас

Очередной текст из цикла «Лучшие молодые игроки» посвящён талантам из Скандинавии. Для большей выборки помимо привычных Швеции, Норвегии и Дании в этот регион включили Финляндию и Исландию, страны, уже переставшие считаться далёкими от профессионального футбола.
Кристофер Айер («Селтик», Шотландия)
Гражданство: Норвегия. Позиция: центральный защитник. Возраст: 20 лет.
С новым поколением норвежских футболистов связывают возможный выход местной футбольной системы из затяжного кризиса, в который вместились непопадания национальной сборной на пять чемпионатов мира и четыре чемпионата Европы. Талантов действительно хватает и помимо раскрученного Эдегора. Кристофер Айер — один из них. Как и Эдегор, Кристофер очень рано попал во взрослый футбол. Айер дебютировал за «Старт» в 16 лет и в этот же год стал самым молодым капитаном в истории команды и всей норвежской высшей лиги. Не все игроки «Старта» были рады такому авансу молодому полузащитнику, но вскоре все вопросы отпали – в 2015 году «Старт» еле сохранил прописку в элите, но Кристофер был хорош весь сезон, став лучшим бомбардиром своей команды.
Выступления Айера впечатлили соотечественника Кристофера Ронни Дейла, тренировавшего «Селтик». В феврале 2016 года клубы договорились о трансфере, по окончании сезона игрок перешёл в новую команду, но Дейла там уже не встретил – пост главного тренера «Селтика» занял Брендан Роджерс. Роджерс видел в Кристофере защитника, но не собирался нянчиться с неокрепшим норвежцем, поэтому после шести месяцев игры за молодёжную команду Айер был отдан в аренду «Килмарноку». За два года в Шотландии Айер набрал 10 килограмм, подкачался, освоил новую для себя позицию центрального защитника, дебютировал за сборную и закрепился в стартовом составе «Селтика».
Помимо жёсткости в отборе, Айер полезен в созидании. Благодаря своей прежней роли Айер часто использует дриблинг даже на позиции центрального защитника. Смелость шотландца в игре с мячом помогает «Селтику» в организации позиционных атак — большинство команд Шотландии используют персональную опеку в позиционной обороне, структура которой рушится после успешной обводки и выхода игрока с мячом на свободное пространство. Минус норвежца в его слабой ноге – для игрока топ-команды Кристофер редко использует левую ногу. Именно в работе над этим изъяном кроется потенциал для его дальнейшего роста.
Виктор Йенсен («Аякс», Нидерланды)
Гражданство: Норвегия. Позиция: полузащитник. Возраст: 18 лет.
«Йенсен — тактически грамотный и работоспособный игрок, который никогда не остановится на достигнутом. Вот увидите, Виктора заберёт «Аякс» – у него дух победителя», — полтора года назад рассказывал о своём воспитаннике тренер «молодёжки» «Копенгагена» Суне Нильсен. Так и вышло. «Копенгаген» оценил 17-летнего тинейджера в три с половиной млн евро, но «Аякс» это не остановило – не такая уж и большая сумма за «наследника» Кристиана Эриксена.
Йенсен не успел сыграть за взрослую команду «Копенгагена» и ещё не дебютировал за основной состав «Аякса», поэтому подобные сравнения со звездой «Тоттенхэма» пока выглядят лишь авансом. Тем не менее схожих черт действительно много – одна и та же позиция на поле, владение обеими ногами и участие в довольно большом для полузащитника количестве голевых атак. При этом Йенсен очень эффективен в дриблинге и за матч в среднем совершает три обводки. Пока игрой норвежца можно насладиться в матчах Молодёжной лиги УЕФА– в этом сезоне за четыре еврокубковых матча в составе «Йонг Аякса» Виктор забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Дебют за основу очень близок.
Сандер Берге («Генк», Бельгия)
Гражданство: Норвегия. Позиция: опорный полузащитник. Возраст: 20 лет.
Кевин де Брёйне, Тибо Куртуа, Калиду Кулибали – у «Генка» очень хорошо получается выращивать будущих звёзд мирового футбола. Сандер Берге – главная надежда нового поколения футболистов бельгийского клуба и один из самых одарённых игроков Норвегии. Сандер родился в баскетбольной семье, но пошёл по стопам деда – в середине XX века Рагнар Берге защищал цвета национальной сборной и «Волеренги».
Универсальность Сандера позволяет ему сыграть единственного опорника или «восьмёрку» в паре центральных полузащитников. Рост Берге — под два метра, но единоборства и игра головой не единственные достоинства футболиста. Для своих размеров норвежец очень хорошо дружит с мячом – обладает неплохой техникой и передачей. Готовность идти на риск при игре с мячом отличает Берге от типичного опорника. Сандер не сторонник стерильного владения и из трёх-четырёх вариантов передачи наверняка выберет трудно выполнимый, но самый перспективный для команды. Отсюда периодически появляющиеся обрезки, но разве можно в чём-то вырасти, если не ошибаться?
Проблема Берге в том, что он подвержен травмам. Талант Сандера, быстро адаптировавшегося к новому чемпионату, по достоинству оценили в Бельгии, но за первые два сезона норвежец получил четыре повреждения, из-за которых в совокупности пропустил более 30 игр. Берге уже интересовались «Фиорентина», «Вильярреал», «Лестер», а летом «Генк» отказался от предложения «Арсенала» — несмотря на то что прогресс Сандера замедлился, он всё равно считается одним из самых интересных лотов на трансферном рынке.
Линус Вальквист («Динамо» Дрезден, Германия)
Гражданство: Швеция. Позиция: правый защитник. Возраст: 22 года.
Своим прогрессом Линус Вальквист обязан теперешнему главного тренеру сборной Швеции Янне Андерссону. В 2011 году Янне стал главным тренером «Норрчепинга» и практически сразу подтянул Линуса к основной команде. До работы с Андерссоном Вальквист был центральным защитником, но уже в «Норрчепинге» перешёл на правый фланг и только выиграл от этого. На краю поля Линус стал получать больше возможностей демонстрировать свою технику и подключаться к атакам, при этом швед грамотно выбирает позицию в обороне и никогда не оставляет свою зону без подстраховки — сказывается опыт игры центральным защитником. Сотрудничество Линуса с Андерссоном продолжилось и после ухода специалиста из «Норрчепинга» – в 2016 году Линус впервые получил приглашение в национальную сборную и уже успел провести за неё шесть матчей.
В межсезонье Вальквистом активно интересовался «Лидс», но в итоге шведа перехватило дрезденское «Динамо». Несмотря на то что дела у клуба пока складываются не лучшим образом, сезон для Линуса можно назвать успешным – шведский защитник сразу застолбил за собой место в основном составе и уже дважды поучаствовал в голевых атаках своей команды.
Яссе Туоминен (БАТЭ, Беларусь)
Гражданство: Финляндия. Позиция: нападающий. Возраст: 23 года.
По работе на трансферном рынке борисовский БАТЭ чем-то похож на ЦСКА – тоже любит подписывать малоизвестных, но при этом довольно перспективных ребят, делать им имя в еврокубках и зарабатывать на продаже. Самый отработанный селекционный канал для белорусского клуба – высшая лига Сербии, однако бывают исключения. Первый финн в истории чемпионата Беларуси Яссе Туоминен – одно из них.
Как правило, перспективные финские игроки рано подпускаются ко взрослому футболу и стараются как можно быстрее уехать в Европу, чтобы продолжать прогрессировать. Туоминен задержался в местном чемпионате до 21 года. Яссе родом из Лахти, самого спортивного города страны, подарившего финскому футболу легендарного Яри Литманена. Именно наблюдение за игрой уже заканчивавшего Литманена влюбило Туоминена в футбол. Отец и мать Яссе работают физиотерапевтами и были не против такой же карьеры для своего сына, но решили не препятствовать его мечте – стать профессиональным футболистом и пробиться в «Рому». Так Яссе оказался в футбольной школе местного «Рейпаса», а потом и в главной команде города «Лахти».
Переезд в БАТЭ дался молодому финну очень трудно. Нападающий долго привыкал к местному футболу и проигрывал конкуренцию Родионову и Гордейчуку. В этом сезоне финн наконец заиграл на своём уровне, забил несколько важных мячей и должен был закрепиться в основе, если бы не обидная травма в уже ничего не решавшем матче чемпионата. Яссе – потенциально сильный игрок чужой штрафной с очень быстрыми ногами, способный сыграть неординарно. В БАТЭ щепетильно относятся к здоровью своих футболистов, поэтому в следующем сезоне у финна снова появится шанс проявить себя в еврокубках и обратить внимание команд топ-5 чемпионатов. Именно за этим он и ехал в незнакомую Беларусь.
Каспер Дольберг («Аякс», Нидерланды)
Гражданство: Дания. Позиция: нападающий. Возраст: 21 год.
Карьера Каспера Дольберга развивается стремительно. Когда Марк Овермарс впервые увидел Дольберга в игре, сразу понял: этого парня нельзя упускать. Игроком уже интересовался «Вольфсбург», но «Аякс» сыграл на опережение – пообещал родителям большое будущее для их сына, а самому Касперу возможность поработать с легендарным Денисом Бергкампом. Овермарс не ошибся в датчанине. Спустя два года после переезда в Амстердам Каспер стал одной из главных звёзд «Аякса», регулярно заслуживая сравнений то с Бергкампом, то с ван Бастеном.
За феерическим сезоном-2016/17, когда «Аякс» дошёл до финала Лиги Европы, у Дольберга предсказуемо последовало голевое «похмелье». При этом в игровом плане Каспер продолжает расти. Неудивительно, если посмотреть, кто им занимался. Технический директор команды Марк Овермарс не только посодействовал переходу датчанина в «Аякс», но и повлиял на амплуа игрока – Марк настоял на том, чтобы номинальный вингер Дольберг чаще действовал на позиции «девятки». Но наибольшее влияние на Каспера оказал Денис Бергкамп. Датчанин отличается от типичного игрока острия атаки неординарными решениями и отсутствием жадности – в этом он очень похож на своего наставника.
Карьера Дольберга чуть не закончилась в самом начале. Уже в детстве у Каспера было всё, что нужно будущему профессиональному игроку – скорость, владением обеими ногами, поставленный удар из-за пределов штрафной, видение поля. Всё, кроме сильного характера. В 15 лет Дольберга забрал в свою академию «Силькеборг». Вдали от дома очень скромный Каспер мало общался со своими новыми партнёрами, скучал по семье и через год вернулся обратно. Каспер даже подумывал завязать с футболом, но родители, профессиональные гандболисты, убедили сына продолжать заниматься любимым делом.
На вопрос о своих целях Дольберг всегда отвечает одно и то же – быть полезным команде. В этом главное отличие и преимущество Каспера. Датчанин уже на карандаше у английских и испанских грандов, но пока не торопится с переходом – ему ещё есть чему поучиться в «Аяксе».
Роберт Сков («Силькеборг», Дания)
Гражданство: Дания. Позиция: вингер. Возраст: 22 года.
Роберту Скову всего 22 года, но он уже считается одним из старожилов своей команды. Сков дебютировал за «Силькеборг», когда ему ещё не было 17 лет. В сезоне-2014/15 команда Скова покинула датскую высшую лигу, но это пошло даже на пользу Роберту. Молодому игроку стали больше доверять, и прогресс не заставил себя ждать — за два года в датском миноре Сков стал полноценным игроком основы, помог команде вернуться в элиту и в нынешнем сезоне демонстрирует сумасшедшую результативность, забивая чуть меньше гола за игру. Роберт пока не вызывался в основную сборную Дании, но успел поиграть за «молодёжки» разных возрастов и поучаствовать в нескольких крупных турнирах – на Олимпиаде в Рио, например, Сков забил единственный гол сборной Дании на турнире.
По стилю игры Сков чем-то напоминает Арьена Роббена. Как правило, номинально датчанин занимает правый фланг, но очень любит смещаться в центр и не боится бить с любой дистанции – в некоторых матчах Роберт наносит до 9 ударов по воротам — больше, чем вся команда соперников. Роберт – лидер «Силькеборга» по обостряющим передачам, и уже в этом сезоне четыре его паса стали голевыми. Сильные стороны Скова частично формируют его недостатки. У датчанина поставленный удар, но зачастую он им злоупотребляет, не замечая намного более перспективные варианты продолжения атак. К тому же для номинального вингера у Скова очень низкая точность кроссов в штрафную – в среднем только каждый четвёртый навес с фланга Роберта находит нужного адресата. Роберт – очень талантливый футболист, но в более сильной команде от него будут требовать универсальности. Вседозволенность в «Силькеборге» её точно не развивает.
Эрлинг Холлан («Мольде», Норвегия)
Гражданство: Норвегия. Позиция: нападающий. Возраст: 18 лет.
В детстве у Холлана не было выбора, кем стать. Отец Эрлинга Альф-Инге — тот самый футболист, которому Рой Кин сломал карьеру в манчестерском дерби. Холлан-младший не пошёл по стопам отца, цементировавшего оборону, и стал нападающим. Эрлингу всего 18, но уже сейчас он является основным форвардом «Мольде».
Холлан – типичный игрок чужой штрафной площади, умеющий оказываться в нужное время в нужном месте. У Эрлинга поставленный удар с левой ноги и неплохой дриблинг. Холлан интенсивен в движении и постоянно навязывает давление, когда теряет мяч. Из очевидных минусов – неумение пользоваться своими габаритами. Рост Эрлинга позволял бы ему уже сейчас считаться топовым «столбом», но норвежец слаб в единоборствах и не очень хорошо цепляется за мяч в быстрых переходах из обороны в атаку. Если Холлан продолжит прогрессировать, в том числе и в этом компоненте, предложения из Европы не заставят себя ждать. Уже сейчас слухи связывают молодого норвежца с «Ювентусом» и «Лейпцигом», хотя сам Эрлинг не прочь перейти и в более скромный в «Лидс Юнайтед» — его любимый клуб, за который когда-то играл отец.
Тобиас Свендсен («Мольде», Норвегия)
Гражданство: Норвегия. Позиция: опорный полузащитник. Возраст: 19 лет.
Ещё один талант «Мольде» Тобиас Свендсен только вкатывается во взрослый футбол. В детстве Тобиасу не пришлось ломать голову, какой спорт выбрать, — его старший брат Сандер на несколько лет раньше записался в академию «Мольде», выделялся в своей возрастной группе и собственным примером замотивировал Тобиаса на занятия футболом. В 2016 году Свендсен окончил академию клуба и был переведён в основной состав, а спустя несколько месяцев дебютировал за «Мольде», выйдя на замену в матче с «Согндалом». Игра на опережение и цепкость – основные футбольные качества Свендсена.
Тобиасу всего 19 лет, смешной возраст для опорного полузащитника, поэтому пока что игрок очень осторожно подпускается к взрослому футболу. Не видели вы его и в матчах «Мольде» с «Зенитом». Но даже при этом Тобиас уже успел провести более 20 игр за основу и даже забить первый гол в своей карьере.
Альберт Гудмундссон (АЗ, Нидерланды)
Гражданство: Исландия. Позиция: вингер. Возраст: 21 год.
Гудмундссону повезло родиться в футбольной семье. Его мать в своё время играла за сборную Исландии, бабушка до сих пор удерживает рекорд по количеству забитых голов в высшей лиге Исландии, отец совмещает игру за «Рейкьявик» с работой спортивным комментатором, а прадед в середине прошлого века защищал цвета «Арсенала» и «Милана». Как минимум в одном Альберт Гудмундссон уже «переплюнул» знаменитого предка: уже в 16 лет им интересовались «канониры», но исландец отказал английскому гранду и уехал в голландский чемпионат. За пять лет в Нидерландах Альберт успел поиграть за юниоров «Херенвена», провести два сильных сезона за дубль ПСВ и закрепиться в основной команде АЗ. Год назад Альберт оформил хет-трик уже во втором матче за сборную Исландию, а летом заслужил место в заявке на чемпионат мира в России.
Гудмундссон – быстрый вингер с хорошим дриблингом и техникой. Фланговые игроки часто зацикливаются на одном техническом приёме, но с этим у исландского полузащитника проблем нет – Альберт одинаково эффективно смещается в центр, либо проходит по флангу для навеса в штрафную. Гудмундссон – большой фанат испанского футбола и «Барселоны». По стилю игры Альберт вряд ли подходит каталонской команде, но предложения от клубов калибра «Арсенала» ещё наверняка получит.