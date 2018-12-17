10 лучших молодых игроков Скандинавии прямо сейчас

Очередной текст из цикла «Лучшие молодые игроки» посвящён талантам из Скандинавии. Для большей выборки помимо привычных Швеции, Норвегии и Дании в этот регион включили Финляндию и Исландию, страны, уже переставшие считаться далёкими от профессионального футбола.

Кристофер Айер («Селтик», Шотландия)

Гражданство: Норвегия. Позиция: центральный защитник. Возраст: 20 лет.



С новым поколением норвежских футболистов связывают возможный выход местной футбольной системы из затяжного кризиса, в который вместились непопадания национальной сборной на пять чемпионатов мира и четыре чемпионата Европы. Талантов действительно хватает и помимо раскрученного Эдегора. Кристофер Айер — один из них. Как и Эдегор, Кристофер очень рано попал во взрослый футбол. Айер дебютировал за «Старт» в 16 лет и в этот же год стал самым молодым капитаном в истории команды и всей норвежской высшей лиги. Не все игроки «Старта» были рады такому авансу молодому полузащитнику, но вскоре все вопросы отпали – в 2015 году «Старт» еле сохранил прописку в элите, но Кристофер был хорош весь сезон, став лучшим бомбардиром своей команды.

10 лучших молодых игроков Восточной Европы прямо сейчас Сын хулигана, ученики Хацкевича, будущие Модричи.

Выступления Айера впечатлили соотечественника Кристофера Ронни Дейла, тренировавшего «Селтик». В феврале 2016 года клубы договорились о трансфере, по окончании сезона игрок перешёл в новую команду, но Дейла там уже не встретил – пост главного тренера «Селтика» занял Брендан Роджерс. Роджерс видел в Кристофере защитника, но не собирался нянчиться с неокрепшим норвежцем, поэтому после шести месяцев игры за молодёжную команду Айер был отдан в аренду «Килмарноку». За два года в Шотландии Айер набрал 10 килограмм, подкачался, освоил новую для себя позицию центрального защитника, дебютировал за сборную и закрепился в стартовом составе «Селтика».

Помимо жёсткости в отборе, Айер полезен в созидании. Благодаря своей прежней роли Айер часто использует дриблинг даже на позиции центрального защитника. Смелость шотландца в игре с мячом помогает «Селтику» в организации позиционных атак — большинство команд Шотландии используют персональную опеку в позиционной обороне, структура которой рушится после успешной обводки и выхода игрока с мячом на свободное пространство. Минус норвежца в его слабой ноге – для игрока топ-команды Кристофер редко использует левую ногу. Именно в работе над этим изъяном кроется потенциал для его дальнейшего роста.

Виктор Йенсен («Аякс», Нидерланды)

Гражданство: Норвегия. Позиция: полузащитник. Возраст: 18 лет.



«Йенсен — тактически грамотный и работоспособный игрок, который никогда не остановится на достигнутом. Вот увидите, Виктора заберёт «Аякс» – у него дух победителя», — полтора года назад рассказывал о своём воспитаннике тренер «молодёжки» «Копенгагена» Суне Нильсен. Так и вышло. «Копенгаген» оценил 17-летнего тинейджера в три с половиной млн евро, но «Аякс» это не остановило – не такая уж и большая сумма за «наследника» Кристиана Эриксена.



Йенсен не успел сыграть за взрослую команду «Копенгагена» и ещё не дебютировал за основной состав «Аякса», поэтому подобные сравнения со звездой «Тоттенхэма» пока выглядят лишь авансом. Тем не менее схожих черт действительно много – одна и та же позиция на поле, владение обеими ногами и участие в довольно большом для полузащитника количестве голевых атак. При этом Йенсен очень эффективен в дриблинге и за матч в среднем совершает три обводки. Пока игрой норвежца можно насладиться в матчах Молодёжной лиги УЕФА– в этом сезоне за четыре еврокубковых матча в составе «Йонг Аякса» Виктор забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Дебют за основу очень близок.

Фото : VI Images via Getty Images

Сандер Берге («Генк», Бельгия)

Гражданство: Норвегия. Позиция: опорный полузащитник. Возраст: 20 лет.



Кевин де Брёйне, Тибо Куртуа, Калиду Кулибали – у «Генка» очень хорошо получается выращивать будущих звёзд мирового футбола. Сандер Берге – главная надежда нового поколения футболистов бельгийского клуба и один из самых одарённых игроков Норвегии. Сандер родился в баскетбольной семье, но пошёл по стопам деда – в середине XX века Рагнар Берге защищал цвета национальной сборной и «Волеренги».



Универсальность Сандера позволяет ему сыграть единственного опорника или «восьмёрку» в паре центральных полузащитников. Рост Берге — под два метра, но единоборства и игра головой не единственные достоинства футболиста. Для своих размеров норвежец очень хорошо дружит с мячом – обладает неплохой техникой и передачей. Готовность идти на риск при игре с мячом отличает Берге от типичного опорника. Сандер не сторонник стерильного владения и из трёх-четырёх вариантов передачи наверняка выберет трудно выполнимый, но самый перспективный для команды. Отсюда периодически появляющиеся обрезки, но разве можно в чём-то вырасти, если не ошибаться?

Проблема Берге в том, что он подвержен травмам. Талант Сандера, быстро адаптировавшегося к новому чемпионату, по достоинству оценили в Бельгии, но за первые два сезона норвежец получил четыре повреждения, из-за которых в совокупности пропустил более 30 игр. Берге уже интересовались «Фиорентина», «Вильярреал», «Лестер», а летом «Генк» отказался от предложения «Арсенала» — несмотря на то что прогресс Сандера замедлился, он всё равно считается одним из самых интересных лотов на трансферном рынке.

Линус Вальквист («Динамо» Дрезден, Германия)

Гражданство: Швеция. Позиция: правый защитник. Возраст: 22 года.



Своим прогрессом Линус Вальквист обязан теперешнему главного тренеру сборной Швеции Янне Андерссону. В 2011 году Янне стал главным тренером «Норрчепинга» и практически сразу подтянул Линуса к основной команде. До работы с Андерссоном Вальквист был центральным защитником, но уже в «Норрчепинге» перешёл на правый фланг и только выиграл от этого. На краю поля Линус стал получать больше возможностей демонстрировать свою технику и подключаться к атакам, при этом швед грамотно выбирает позицию в обороне и никогда не оставляет свою зону без подстраховки — сказывается опыт игры центральным защитником. Сотрудничество Линуса с Андерссоном продолжилось и после ухода специалиста из «Норрчепинга» – в 2016 году Линус впервые получил приглашение в национальную сборную и уже успел провести за неё шесть матчей.



В межсезонье Вальквистом активно интересовался «Лидс», но в итоге шведа перехватило дрезденское «Динамо». Несмотря на то что дела у клуба пока складываются не лучшим образом, сезон для Линуса можно назвать успешным – шведский защитник сразу застолбил за собой место в основном составе и уже дважды поучаствовал в голевых атаках своей команды.

Яссе Туоминен (БАТЭ, Беларусь)

Гражданство: Финляндия. Позиция: нападающий. Возраст: 23 года.



По работе на трансферном рынке борисовский БАТЭ чем-то похож на ЦСКА – тоже любит подписывать малоизвестных, но при этом довольно перспективных ребят, делать им имя в еврокубках и зарабатывать на продаже. Самый отработанный селекционный канал для белорусского клуба – высшая лига Сербии, однако бывают исключения. Первый финн в истории чемпионата Беларуси Яссе Туоминен – одно из них.



Как правило, перспективные финские игроки рано подпускаются ко взрослому футболу и стараются как можно быстрее уехать в Европу, чтобы продолжать прогрессировать. Туоминен задержался в местном чемпионате до 21 года. Яссе родом из Лахти, самого спортивного города страны, подарившего финскому футболу легендарного Яри Литманена. Именно наблюдение за игрой уже заканчивавшего Литманена влюбило Туоминена в футбол. Отец и мать Яссе работают физиотерапевтами и были не против такой же карьеры для своего сына, но решили не препятствовать его мечте – стать профессиональным футболистом и пробиться в «Рому». Так Яссе оказался в футбольной школе местного «Рейпаса», а потом и в главной команде города «Лахти».



Переезд в БАТЭ дался молодому финну очень трудно. Нападающий долго привыкал к местному футболу и проигрывал конкуренцию Родионову и Гордейчуку. В этом сезоне финн наконец заиграл на своём уровне, забил несколько важных мячей и должен был закрепиться в основе, если бы не обидная травма в уже ничего не решавшем матче чемпионата. Яссе – потенциально сильный игрок чужой штрафной с очень быстрыми ногами, способный сыграть неординарно. В БАТЭ щепетильно относятся к здоровью своих футболистов, поэтому в следующем сезоне у финна снова появится шанс проявить себя в еврокубках и обратить внимание команд топ-5 чемпионатов. Именно за этим он и ехал в незнакомую Беларусь.

Фото : VI Images via Getty Images

Каспер Дольберг («Аякс», Нидерланды)

Гражданство: Дания. Позиция: нападающий. Возраст: 21 год.



Карьера Каспера Дольберга развивается стремительно. Когда Марк Овермарс впервые увидел Дольберга в игре, сразу понял: этого парня нельзя упускать. Игроком уже интересовался «Вольфсбург», но «Аякс» сыграл на опережение – пообещал родителям большое будущее для их сына, а самому Касперу возможность поработать с легендарным Денисом Бергкампом. Овермарс не ошибся в датчанине. Спустя два года после переезда в Амстердам Каспер стал одной из главных звёзд «Аякса», регулярно заслуживая сравнений то с Бергкампом, то с ван Бастеном.



За феерическим сезоном-2016/17, когда «Аякс» дошёл до финала Лиги Европы, у Дольберга предсказуемо последовало голевое «похмелье». При этом в игровом плане Каспер продолжает расти. Неудивительно, если посмотреть, кто им занимался. Технический директор команды Марк Овермарс не только посодействовал переходу датчанина в «Аякс», но и повлиял на амплуа игрока – Марк настоял на том, чтобы номинальный вингер Дольберг чаще действовал на позиции «девятки». Но наибольшее влияние на Каспера оказал Денис Бергкамп. Датчанин отличается от типичного игрока острия атаки неординарными решениями и отсутствием жадности – в этом он очень похож на своего наставника.

10 игроков «Лиона» и «Аякса», которые скоро станут звёздами 10 не всем известных талантливых парней из «Аякса» и «Лиона», ради которых большие клубы скоро распахнут свои кошельки (Ляказетта тут нет).

Карьера Дольберга чуть не закончилась в самом начале. Уже в детстве у Каспера было всё, что нужно будущему профессиональному игроку – скорость, владением обеими ногами, поставленный удар из-за пределов штрафной, видение поля. Всё, кроме сильного характера. В 15 лет Дольберга забрал в свою академию «Силькеборг». Вдали от дома очень скромный Каспер мало общался со своими новыми партнёрами, скучал по семье и через год вернулся обратно. Каспер даже подумывал завязать с футболом, но родители, профессиональные гандболисты, убедили сына продолжать заниматься любимым делом.



На вопрос о своих целях Дольберг всегда отвечает одно и то же – быть полезным команде. В этом главное отличие и преимущество Каспера. Датчанин уже на карандаше у английских и испанских грандов, но пока не торопится с переходом – ему ещё есть чему поучиться в «Аяксе».

Фото : Cees van Hoogdalem/Soccrates/Getty Images

Роберт Сков («Силькеборг», Дания)

Гражданство: Дания. Позиция: вингер. Возраст: 22 года.

Роберту Скову всего 22 года, но он уже считается одним из старожилов своей команды. Сков дебютировал за «Силькеборг», когда ему ещё не было 17 лет. В сезоне-2014/15 команда Скова покинула датскую высшую лигу, но это пошло даже на пользу Роберту. Молодому игроку стали больше доверять, и прогресс не заставил себя ждать — за два года в датском миноре Сков стал полноценным игроком основы, помог команде вернуться в элиту и в нынешнем сезоне демонстрирует сумасшедшую результативность, забивая чуть меньше гола за игру. Роберт пока не вызывался в основную сборную Дании, но успел поиграть за «молодёжки» разных возрастов и поучаствовать в нескольких крупных турнирах – на Олимпиаде в Рио, например, Сков забил единственный гол сборной Дании на турнире.



По стилю игры Сков чем-то напоминает Арьена Роббена. Как правило, номинально датчанин занимает правый фланг, но очень любит смещаться в центр и не боится бить с любой дистанции – в некоторых матчах Роберт наносит до 9 ударов по воротам — больше, чем вся команда соперников. Роберт – лидер «Силькеборга» по обостряющим передачам, и уже в этом сезоне четыре его паса стали голевыми. Сильные стороны Скова частично формируют его недостатки. У датчанина поставленный удар, но зачастую он им злоупотребляет, не замечая намного более перспективные варианты продолжения атак. К тому же для номинального вингера у Скова очень низкая точность кроссов в штрафную – в среднем только каждый четвёртый навес с фланга Роберта находит нужного адресата. Роберт – очень талантливый футболист, но в более сильной команде от него будут требовать универсальности. Вседозволенность в «Силькеборге» её точно не развивает.

Фото : Igor Russak/NurPhoto via Getty Images

Эрлинг Холлан («Мольде», Норвегия)

Гражданство: Норвегия. Позиция: нападающий. Возраст: 18 лет.



В детстве у Холлана не было выбора, кем стать. Отец Эрлинга Альф-Инге — тот самый футболист, которому Рой Кин сломал карьеру в манчестерском дерби. Холлан-младший не пошёл по стопам отца, цементировавшего оборону, и стал нападающим. Эрлингу всего 18, но уже сейчас он является основным форвардом «Мольде».



Холлан – типичный игрок чужой штрафной площади, умеющий оказываться в нужное время в нужном месте. У Эрлинга поставленный удар с левой ноги и неплохой дриблинг. Холлан интенсивен в движении и постоянно навязывает давление, когда теряет мяч. Из очевидных минусов – неумение пользоваться своими габаритами. Рост Эрлинга позволял бы ему уже сейчас считаться топовым «столбом», но норвежец слаб в единоборствах и не очень хорошо цепляется за мяч в быстрых переходах из обороны в атаку. Если Холлан продолжит прогрессировать, в том числе и в этом компоненте, предложения из Европы не заставят себя ждать. Уже сейчас слухи связывают молодого норвежца с «Ювентусом» и «Лейпцигом», хотя сам Эрлинг не прочь перейти и в более скромный в «Лидс Юнайтед» — его любимый клуб, за который когда-то играл отец.

Один из лучших молодых игроков года против «Зенита». Как играет «Мольде» Для норвежцев это будут очень важные матчи.

Тобиас Свендсен («Мольде», Норвегия)

Гражданство: Норвегия. Позиция: опорный полузащитник. Возраст: 19 лет.



Ещё один талант «Мольде» Тобиас Свендсен только вкатывается во взрослый футбол. В детстве Тобиасу не пришлось ломать голову, какой спорт выбрать, — его старший брат Сандер на несколько лет раньше записался в академию «Мольде», выделялся в своей возрастной группе и собственным примером замотивировал Тобиаса на занятия футболом. В 2016 году Свендсен окончил академию клуба и был переведён в основной состав, а спустя несколько месяцев дебютировал за «Мольде», выйдя на замену в матче с «Согндалом». Игра на опережение и цепкость – основные футбольные качества Свендсена.



Тобиасу всего 19 лет, смешной возраст для опорного полузащитника, поэтому пока что игрок очень осторожно подпускается к взрослому футболу. Не видели вы его и в матчах «Мольде» с «Зенитом». Но даже при этом Тобиас уже успел провести более 20 игр за основу и даже забить первый гол в своей карьере.

Альберт Гудмундссон (АЗ, Нидерланды)

Гражданство: Исландия. Позиция: вингер. Возраст: 21 год.



Гудмундссону повезло родиться в футбольной семье. Его мать в своё время играла за сборную Исландии, бабушка до сих пор удерживает рекорд по количеству забитых голов в высшей лиге Исландии, отец совмещает игру за «Рейкьявик» с работой спортивным комментатором, а прадед в середине прошлого века защищал цвета «Арсенала» и «Милана». Как минимум в одном Альберт Гудмундссон уже «переплюнул» знаменитого предка: уже в 16 лет им интересовались «канониры», но исландец отказал английскому гранду и уехал в голландский чемпионат. За пять лет в Нидерландах Альберт успел поиграть за юниоров «Херенвена», провести два сильных сезона за дубль ПСВ и закрепиться в основной команде АЗ. Год назад Альберт оформил хет-трик уже во втором матче за сборную Исландию, а летом заслужил место в заявке на чемпионат мира в России.



Гудмундссон – быстрый вингер с хорошим дриблингом и техникой. Фланговые игроки часто зацикливаются на одном техническом приёме, но с этим у исландского полузащитника проблем нет – Альберт одинаково эффективно смещается в центр, либо проходит по флангу для навеса в штрафную. Гудмундссон – большой фанат испанского футбола и «Барселоны». По стилю игры Альберт вряд ли подходит каталонской команде, но предложения от клубов калибра «Арсенала» ещё наверняка получит.