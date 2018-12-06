10 лучших молодых игроков Восточной Европы прямо сейчас

Подводя итоги года, начинаем цикл текстов «Лучшие молодые игроки», в котором поговорим о главных талантах из зарубежных чемпионатов. Для системности отбора решили установить несколько ограничений.



1. Игрок должен быть не старше 23 лет.

2. Игрок не должен быть в системе клуба из топ-5 чемпионатов (Франция, Англия, Германия, Италия, Испания). Футболист не учитывается, даже если отдан в аренду куда более скромной команде.

3. Игрок не должен играть в РПЛ. О наших молодых дарованиях — Чалове, Игнатьеве, Ахметове, Скопинцеве и других — вы и так прекрасно знаете.

Начинаем с Восточной Европы, во всех отношениях самого близкого для нас региона.

Роберт Гумний («Лех», Польша)

Гражданство: Польша. Позиция: правый защитник. Возраст: 20 лет

После первого матча за взрослую команду «Леха» Роберт Гумний подошёл к трибуне фанатов команды и через сетку начал общаться с одним из «ультрас». Огромный хулиган оказался его отцом. Гумний-старший, ветеран познаньского фанатского движения по кличке Гума («резина»), отдал футболу очень много здоровья и сейчас счастлив наблюдать за игрой сына в любимой команде. Ещё несколько лет назад глава семейства не видел в нём футболиста — в детстве карьере Гумния серьёзно угрожал другой вид спорта. В семье Гумниев очень любят хоккей на траве, старший брат Роберта даже играет за сборную Польши. Какое-то время Роберт тоже ходил на тренировки, но очень быстро понял, что это не его, и переключился на футбол.

Антироссийский марш, пощёчины игрокам. Там работал Черчесов. Видео Рассказ о «Легии», где работал Черчесов, и других польских клубах. И их отмороженных фанатах.

Не зря. Сейчас Роберт ключевой игрок «Леха» и один из самых перспективных талантов Польши. К Гумнию уже проявляла интерес мёнхенгладбахская «Боруссия», отец Роберта тоже советует тому уезжать в Германию, потому что она близко и Гума сможет «пробивать выезды» на игры своего сына. Сам футболист мечтает об Англии. Для АПЛ Гумнию не хватает габаритов и физических данных, но очень уверенная игра на чужой половине поля и взрывная скорость точно приведут игрока в один из европейских топ-чемпионатов.

Себастьян Шимански («Легия», Польша)

Гражданство: Польша. Позиция: атакующий полузащитник. Возраст: 19 лет

Свой первый матч в стартовом составе чемпиона Польши Шимански сыграл весной этого года. В начале апреля Себастьян вышел «десяткой» на матч национального Кубка – был очень активен, но постоянно проигрывал единоборства и не забил «верняк». «Легия» в итоге всё равно победила «Гурник». С тех пор многое изменилось. «Легия» всё так же никого не подпускает к первой строчке в чемпионате, но лидерами уже немолодой (по среднему возрасту «Легия» в тройке самых пожилых чемпионов национальных европейских чемпионатов) команды ещё с прошлого сезона стали Лёлик и Болик — так главный тренер команды Деян Клафурич называет Шимански и 23-летнего нападающего Ярослава Незгоду.



Шимански – универсальный игрок, способный закрыть как позицию под нападающим, так и сыграть на обоих флангах. У Себастьяна хорошее видение поле, поиск свободного пространства и техника. Полузащитник очень опасен в финальное трети – у него больше всех ключевых передач в среднем за матч среди игроков «Легии».



У поляка те же проблемы, что и у Гумния. Себастьяну было трудно адаптироваться ко взрослому футболу, его постоянно продавливали за счёт физики. К тому же полузащитник очень неохотно лез в борьбу за спорные мячи, как будто опасаясь получить травму. Это сказывалось на доверии партнеров к молодому игроку – Шиманскому просто не пасовали, зная, что тот ошибётся под давлением. В конце прошлого сезона Себастьян значительно прибавил в этом компоненте и практически устранил свой главный недостаток. Летом Шиманским активно интересовался ЦСКА, и «Легия» была не прочь закрыть брешь в бюджете, вызванную непопаданием команды в еврокубки. Но запрошенная сумма показалась «армейцам» слишком высокой, и они предпочли поляку исландца Сигурдссона.

Себастьян Шимански Фото: Adam Starszynski/PressFocus/MB Media/Getty Images

Ловро Майер («Динамо» Загреб, Хорватия)

Гражданство: Хорватия. Позиция: атакующий полузащитник. Возраст: 20 лет

Прямо сейчас Ловро Майер считается главным талантом своей страны. В Хорватии его часто сравнивают с лидером сборной Лукой Модричем. Сходств действительно много. Как и Лука, в 12 лет Майер был вынужден попрощаться со своей мечтой и покинуть футбольную школу загребского «Динамо». Причиной ухода стал то ли конфликт клуба с отцом Ловро, то ли не устраивающие «Динамо» физические данные игрока. Майер не бросил футбол и переехал в скромную «Дубраву», а чуть позже провёл два года в юношеской команде «Трнье» — во всех сезонах команды Майера опережали столичное «Динамо» в чемпионате, а с «Трнье» он даже обыгрывал свою бывшую команду в финале кубка. Уже тогда Ловро заинтересовались «Хайдук» и «Эвертон», но полузащитник удивил всех и вслед за своим тренером перешёл в скромную «Локомотиву».

Фабрика звёзд. «Динамо» Загреб Рубрика «Фабрика звёзд» возвращается и летит в Хорватию, к одному из главных злодеев современного футбола.

Впервые во взрослом футболе Ловро заявил о себе в сентябре 2016 года. «Локомотива» проигрывала «Славену» 0:2, и тренер «железнодорожных» Томислав Ивкович решил выпустить на замену Майера. 18-летний хорват забил гол и отдал две голевые передачи, а его команда одержала волевую победу. В том сезоне Майер с 11 ассистами был признан лучшим молодым игроком высшей лиги Хорватии, а в следующем сезоне с 11 забитыми мячами стал лучшим бомбардиром команды. Сейчас Майеру 20, летом к нему проявляли интерес «Сампдория», «Селтик» и даже «Манчестер Сити», но Ловро решил вернуться в родное «Динамо».



Своим любимым амплуа хорват называет позицию «треквартисты» — игрока в зоне между линиями полузащиты и атаки. Майер действительно лучше всего подходит для этой роли. У Ловро очень быстрые ноги и хорошая техника, позволяющая демонстрировать приличный дриблинг. Майер правильно оценивает ситуацию на поле, видит разрывы между линиями и умеет отдать передачу в нужную зону – потенциально из Ловро может вырасти первоклассный плеймейкер вроде Модрича. Минусы Майера — в его физике. Хорват подвержен травмам, из-за этого в своё время пропустил чемпионат мира U17 и в принципе практически не играл за сборные разных возрастов. Также Ловро слаб в отборе, но это не значит, что он не умеет обороняться. Майер грамотно двигается без мяча и возвращает своей команды владение за счёт выбора позиции – в прошлом сезоне это помогло ему стать одним их лучших игроков чемпионата по перехватам.

Виктор Цыганков и Николай Шапаренко («Динамо» Киев, Украина)

Гражданство: оба — Украина. Позиция: оба полузащитники. Возраст: 21 год и 20 лет соответственно

В киевском «Динамо» уникальная для клуба ситуация. Флагман украинского футбола второй сезон подряд не выходит в группой этап Лиги чемпионов. Лет 5-6 назад Игорь Суркис уже искал бы нового тренера, но Хацкевич продолжает работать с командой. Да, сейчас киевляне всерьёз не претендуют даже на золото чемпионата, но тому есть объяснение: в некоторых матчах, в том числе еврокубковых, в составе «Динамо» выходит до 8 воспитанников клуба.



Среди них будущие звёзды украинского футбола Виктор Цыганков и Николай Шапаренко. Оба игрока заявили о себе очень рано — Цыганков стал самым молодым автором хет-трика в истории «Динамо», Шапаренко за сезон прошёл путь от запасного игрока команды U19 до дебютанта Премьер-лиги в составе «Ильичёвца» и забил свой первой гол в неполные 17 лет. В этом плане и Виктора, и Николая часто сравнивают с Андреем Шевченко – Шева был главным примером игрока, проявляющего зрелость в столь раннем возрасте.



Цыганков выделяется резкой стартовой скоростью, поставленным ударом с обеих ног и техникой, позволяющей уверенно контролировать мяч на ограниченном пространстве. При этом Цыганков не злоупотребляет дриблингом, а старается играть на команду. Шапаренко – типичная «десятка», заточенная исключительно на созидание. Открывания – его самая сильная черта. Полузащитник освоил технику ложных движений, не привязан к своей позиции и классно чувствует свободное пространство. Шапаренко – один из тех редких футболистов постсоветского пространства, способных сыграть нетипично и тем самым застать врасплох всю команду соперника. Его слабость заключается в стабильности. За идеальным матчем «Лацио» может последовать провал против «Черноморца» с 9 процентами выигранных единоборств и нулём обостряющих передач.

Хацкевич не просто так остаётся у руля киевлян. Белорусский специалист не только пытается построить команду вокруг местных футболистов, но и воспитывает молодых игроков. Несмотря на консервативное видение футбола белорусским специалистом, Цыганков и Шапаренко практически не зажимаются в рамки и могут демонстрировать свой креатив. При этом Хацкевич жёстко подходит к дисциплине в команде и пресекает любой намёк на звёздную болезнь у своих игроков. Так, в начале осени Шапаренко присел на лавку после того, как не зашёл в раздевалку и не поздравил партнёров с важной победой над «Шахтёром».

Виктор Цыганков Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images

Никола Моро («Динамо» Загреб, Хорватия)

Гражданство: Хорватия. Позиция: опорный полузащитник. Возраст: 20 лет

С успехами Луки Модрича последних лет хорватские эксперты и болельщики совсем потеряли в оригинальности. Если раньше перспективных футболистов сравнивали с Шукером, Бобаном, Шимичем, Биличем, то теперь в каждом выстрелившем пареньке пытаются найти нового Модрича. Как и Ловро Майер, Никола Моро не стал исключением. Правда, история Николы больше похожа на начало карьеры Звонимира Бобана.



Как и Бобан, Моро родился и вырос в Сплите и с детства болел за местный «Хайдук». Его отец Миро, большой любитель футбола, тоже видел сына в футболе родной команды, но когда мальчика заметил главный противник «Хайдука», загребское «Динамо», дал добро на переход – Миро участвовал в югославской войне в и был ранен, но его военной пенсии не хватало на полноценную подготовку сына-футболиста.

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Никола может сыграть на любой позиции в середине поля, но лучше всего чувствует себя в опорной зоне, когда в паре с ним играет чистый разрушитель. Моро может отдать пас любой сложности и отработать в подыгрыше, обладает мощным ударом и неплохим силовым дриблингом. При этом Никола интенсивен – бесстрашно идет на спорные мячи и очень активен в прессинге.



В отличие от своего нового партнёра по «Динамо» Майера, Моро немало поиграл за сборные всех возрастов, был капитаном сборной U17, которая дошла до четвертьфинала юношеского чемпионата мира, но за главную команду страны пока так и не сыграл. За основу «Динамо» Никола проводит уже третий полноценный год. В прошлом сезоне им активно интересовался донецкий «Шахтёр», были слухи о возможном переходе в «Манчестер Юнайтед». В новом сезоне Моро почти не играл из-за травмы и сейчас только набирает форму, чтобы снова вернуться в число будущих Модричей. Не сомневаемся, у него это получится.

Кристиан Маня («Клуж», Румыния)

Гражданство: Румыния. Позиция: правый защитник. Возраст: 20 лет

В последние годы румынский футбол переживает кризис. Национальная сборная через раз проходит квалификацию чемпионата Европы, а в чемпионатах мира команда не участвовала уже 20 лет. Воспитанник академии Хаджи и самый молодой игрок в истории сборной Румынии Кристиан Маня – один из немногих местных игроков, которому прочат большое будущее. Маня – защитник старого формата, предпочитающий атаке и подключениям в стиле Альбы или Рамоса надёжность у своих ворот. Во многом такая осторожность Кристиана объясняется его подготовкой в академии – в детстве Маню чаще использовали на позиции центрального защитника или опорника.



Главные достоинства Мани – скорость и правильный выбор позиции. Кристиан не согласен с тезисом Мальдини о том, что защитник всегда должен оставаться на ногах, и постоянно пользуется подкатами, отработав этот технический элемент почти до совершенства. Получается рискованно, но очень эффектно. Несмотря на осмотрительность и приоритет обороне, Маня эффективен на чужой половине поля, если всё-таки подключается к атакам, хотя данный аспект в его игре до сих пор нуждается в шлифовке.

Главная проблема румына — у него в голове. Кристиан легко поддается перепадам в настроении, может «поймать звезду» и решить, что в 20 лет он уже лучше всех и всего достиг. Так, например, было в бельгийской команде «Руаяль Мускрон-Перувельз», куда игрок отправился в аренду и проигрывал борьбу за место в старте, даже когда главным тренером команды стал румынский специалист Мирча Редник. Маней уже интересовался «Челси», по слухам даже было подписано соглашение о переходе, но в итоге обе стороны слухи опровергли. Если Кристиан продолжит работать над собой, новые предложения из Европы румыну обязательно поступят.

Светозар Маркович («Партизан», Сербия)

Гражданство: Сербия. Позиция: центральный защитник. Возраст: 18 лет

А вот и новый Серхио Рамос. По крайней мере именно с центральным защитником «Реала» и сборной Испании сравнивают молодого боснийского серба Светозара Марковича. В Сербии, куда Светозар переехал в 11 лет, его игровой стиль начал меняться вместе с амплуа. Если в Боснии Маркович играл на позиции крайнего полузащитника, то на исторической родине переквалифицировался сначала в опорника, а потом и вовсе занял позицию защитника.

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Габариты Светозара идеальны для его амплуа. Длинные ноги помогают быстро включаться в единоборства, внушительный рост делает Марковича королём воздуха, в игре корпусом серб уже может дать фору многим опытным футболистам. Сравнения с Рамосом небезосновательны. По стилю игры Светозар больше похож на ведущего защитника, выбрасывающегося в прессинг и активно вступающего в отбор, – таких центральных защитников должен страховать партнёр по обороне. Как и капитан сборной Испании, Светозар также может закрыть позицию правого защитника.

Светозар Маркович Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Летом Марковича активно отправляли в молодёжную команду «Манчестер Юнайтед», но Светозар решил выбрать путь развития во взрослом футболе. В этом сезоне защитник окончательно закрепился в основе «Партизана» и ждёт первого приглашения в сборную своей страны.

Амер Гояк («Динамо» Загреб, Хорватия)

Гражданство: Босния и Герцеговина. Позиция: атакующий полузащитник. Возраст: 21 год

Боснийская высшая лига – мясорубка. Техничных игроков соперники встречают жёстко, вырывают мяч с ногами и не особо расстраиваются, если сделать это без нарушения не получается. В таком чемпионате Амер Гояк начал свою карьеру в 17 лет и с ходу начал показывать свой талант. За два года в сараевском «Олимпике» Амер привык к взрослому футболу и закрепился в основе команды. Гояк выбрал постепенное развитие и перешёл в загребское «Динамо». Боснийский чемпионат помог 19-летнему Гояку быстро заматереть, поэтому вот уже три года Амер является одним из стабильных игроков стартового состава лучшего клуба Хорватии.



На родине Амеру прочат будущее легенды боснийского футбола Эдина Джеко, хотя любимым игроком Гояка всегда был Зинедин Зидан, которому босниец и старается подражать. Амера отличает качественный первый пас и стремление сыграть остро. Если не ограничивать молодого футболиста в движении без мяча, Гояк может вырасти в топового «поднападающего». Именно за свободой Гояк поехал в Хорватию, несмотря на интерес со стороны «Аякса» и «Манчестер Сити».

Доминик Собослаи («Ред Булл Зальцбург», Австрия)

Гражданство: Венгрия. Позиция: центральный полузащитник. Возраст: 18 лет

Игрока подобного таланта в венгерском футболе не было очень давно. Доминику месяц назад исполнилось 18 лет, но он уже подтягивается к основе зальцбургского «Ред Булла». В детстве Доминик прошел множество венгерских футбольных школ, но постоянные смены наставников и систем не повлияли на темпы его развития, как это часто бывает с молодыми футболистами. Собослаи по достоинству оценило загребское «Динамо», главный специалист по поиску молодых талантов Восточной Европы, но быстрее конкурента подсуетились австрийцы.



В прошлом сезоне Доминик защищал цвета «Лиферинга», фарм-клуба «быков» из первой лиги Австрии. В новой команде венгр забил 11 мячей и стал самым ценным игроком чемпионата. Параллельно с игрой за «Лиферинг» Собослаи принял участие в молодёжной Лиге УЕФА и там установил своеобразный рекорд – за турнир сделал 5 голевых передач после стандартов. В этом году Доминик с 6 голами и 4 передачами в 9 матчах продолжает разрывать австрийскую ФНЛ. В сентябре состоялся дебют Собослаи за «Ред Булл» — венгр вышел на 25 минут и отметился голевой передачей. «Талант – от Бога, всё остальное – упорная работа», — набитая в юношестве татуировка говорит многое о Доминике. С таким отношением к делу совсем скоро Собослаи займёт место в стартовом составе австрийского гранда и о нём заговорит футбольная Европа.