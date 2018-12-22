«Спартак» покинет группа футболистов. Глушакова среди них пока нет

Недавний совет директоров московского «Спартака» завершился перестановками в руководстве. Сергей Родионов стал спортивным директором, Наиль Измайлов — и.о. генерального директора.

Решения по футболистам в прессу подали холодными, но всё же за несколько недель до открытия трансферного окна. Информация об уходе касалась четверых футболистов — Самедова, Боккетти, Попова и Ананидзе. Чуть раньше у нас была информация по Ерёменко. Вкратце расскажем историю каждого из них.

С кем всё очевидно?

Проще всего с Ананидзе — Джано последние годы больше лечится, чем играет. За последние два сезона грузин не провёл в РПЛ десяти матчей. По большей части, из-за травм, но в последнее время практики нет и без них. Контракт действует до 2021 года, и «Спартак» не против расторгнуть контракт. Без этого плохо верится в то, что на Ананидзе зимой будет большой спрос.



Следующий, с кем тоже более-менее ясно — Ивелин Попов. У болгарина всё ещё случаются яркие игры, но его нестабильность слишком уж явная — даже для РПЛ. Год назад его пытались перезарядить в Казани, и были надежды, что всё получится. Не выгорело — Попов стал частью той беспросветной серости, которой была атака красно-белых осенью. Занятный факт: с Поповым в старте «Спартак» обыграл в лиге только «Анжи». В отличие от Джано, контракт Попова действует до лета, и единственный шанс для «Спартака» заработать хоть что-то — продать его этой зимой.

Наконец, последний в разделе «ок, согласны» — Сальваторе Боккетти. Если атака «Спартака» была серой и беззубой, защита наоборот — сплошным весельем: организованности там было минимум. Мелкий инсайд: с защитником в «Спартаке» хотели расстаться еще год назад, но он был сильно против. Сальва упёрся, а агент подкрепил в прессе его намерения остаться, и всё получилось. Посмотрим, как будет в этот раз. Агент, судя по всему, решил выбрать ту же тактику.

Агент прокомментировал информацию о возможном уходе Боккетти из «Спартака»

По кому есть вопросы?

Ерёменко подписали летом, и шуму было столько, что этот союз должен был продлиться хотя бы лет пять, чтобы себя оправдать. Всего полгода, и от Романа хотят избавиться. Принято считать, что скорый уход связан с тем, что Каррера покинул пост главного тренера. Соответственно, дальше от «Спартака» стал агент финна Трабукки. Но вообще-то это не единственная причина. Есть информация, что у Романа не всё в порядке с медицинскими показателями. Если без подробностей, они могут всерьёз помешать ему в будущем. Именно поэтому на Совете директоров было принято решение не форсировать тему с продлением контракта.

Другое спорное расставание — с Самедовым. Вопросов нет, Александр уже не настолько эффективен как раньше. Его позиция в целом не подразумевает игры до 40+ лет. Но в чём смысл прощаться с футболистом вот так? Через полгода у него заканчивается контракт, к тому времени ему будет 35, и Александр уже завершил карьеру в сборной. Учитывая, что у него есть успешный бизнес, не факт, что он вообще собирался продолжить карьеру. Так почему бы не расстаться красиво со своим воспитанником?



Пока этот вопрос без ответа, есть информация, что у футболиста был разговор с Кононовым о совместных планах на сборах. Тональность этого разговора до конца неизвестна, но общий посыл в том, что Самедову нужно готовиться. Сложно сказать, что случилось за несколько недель, но планы по футболисту изменились. Возможно, как раз после Совета директоров.

Остальные

Буквально на днях «Чемпионату» стало известно, что к списку может примкнуть Артём Тимофеев. Информация нашла подтверждение сегодня — на следующей неделе Артём отправится в аренду — в «Крылья Советов». Предполагается, что решение чисто тренерское: Артём редко обостряет игру и пока не подходит под новую систему игры «Спартака». Возможно, у Божовича он сможет подтянуть этот компонент своей игры.



Что до Луиса Адриано, о возможном уходе которого «Чемпионат» писал чуть раньше, ситуация не изменилась. Вопрос не стоит в том, чтобы всеми силами расстаться с бразильцем. Но «Спартак» будет крайне заинтересован в продаже форварда с огромной зарплатой, если появится хороший вариант. В чём, правда, пока есть сомнения.