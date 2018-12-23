Ольсен — кошмар Роналду. Эти сейвы шведа лишили Криштиану хет-трика

«Ювентус» забрался на вершину холма и вяло отмахивается от назойливых мух. Именно так выглядит турнирная ситуация в Серии А и тот стиль игры, с которым команда Массимилиано Аллегро добывает большинство побед в чемпионате Италии. Скоро всем футболистам «Старой синьоры» станет совсем скучно играть на внутренней арене. Как только скроется из виду самая неприятная муха «Наполи». Разве что один Криштиану Роналду никогда не заскучает, поскольку он как всегда гонится и за индивидуальным трофеем – призом лучшего снайпера турнира. За несколько часов до матча «Ювентус» – «Рома» его главный конкурент нападающий «Дженоа» Кшиштоф Пёнтек забил свой 13-й гол в сезоне. Поляк оторвался от португальца на два мяча.

Перед стартовым свистком на поле туринского стадиона вышел легенда «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Трибуны встретили полузащитника «Зенита» овациями. «Я хочу сказать вам только одно: спасибо за всё! За то, что я дал вам, и за то, что вы дали мне», – сказал Маркизио и едва не расплакался.

Может, кого-то из бывших одноклубников Маркизио вдохновил его приезд, ведь этот матч «Ювентус» начал агрессивнее, чем обычно. Да и «Рома» своей тактической схемой с тремя центральными защитниками словно приглашала лидера Серии А к штрафной. «Старая синьора», очевидно, установила рекорд чемпионата Италии нынешнего сезона, заработав за первые полтайма восемь угловых! Роналду мог забить на первой же минуте – Костас Манолас снял мяч практически с головы португальца. Потом нападающий решил забить ударом через себя. Возможно, Криштиану таким образом ответил Гарету Бэйлу, который несколькими часами ранее нанёс похожий удар через себя в финале клубного чемпионата мира с «Аль-Айном». Однако португалец, как и валлиец, пробил выше цели. Кстати, Бэйл упустил возможность догнать Роналду по количеству голов на клубных ЧМ: Криштиану остался на первом месте, что наверняка подняло ему настроение перед собственным выступлением.



Первый тайм «Ювентус» выиграл по ударам – 13:3 (в створ – 4:2). Фланги обороны римлян трещали, но благодаря голкиперу Робину Ольсену гости довольно долго держались. Швед, который отметился жуткими привозами в прошлом туре, совершил два потрясающих сейва при счёте 0:0. Один из них остановил удар Роналду. Тем не менее хозяева всё-таки забили заслуженный гол. Его сделали образцовый прессинг от Родриго Бентанкура против Николо Дзаньоло, сообразительность Маттиа Ди Шильо, отправившего в касание мяч в штрафную гостей, а также умение Марио Манджукича сыграть на опережение. Хорват идёт на личный рекорд.

Эусебио Ди Франческо, над чьей тренерской головой уже давно занесён топор, признал своим решение в перерыве, что ошибся с тактикой. Во втором тайме «Рома» перешла на четыре защитника и стала играть смелее. Правда, и это ничего принципиально не изменило. Римляне страдали от отсутствия своего лучшего бомбардира Эдина Джеко: босниец только-только залечил травму и остался на скамейке запасных до 80-й минуты. «Ювентус» создавал момент за моментом, действуя «вторым номером». Что творил в Турине Ольсен! Ещё два невероятных сейва шведа помешали Роналду забить гол на исходе часа игры – разъярённый Криштиану пнул ногой по штанге. В этот вечер голкипер «Ромы» лишил португальца как минимум хет-трика.

«Ювентус» в результате нанёс 20 ударов по воротам Ольсена, из них 10 за авторством Роналду. Швед стоял стеной. Это дало шанс «Роме» спасти ничью. На 90-й минуте разочаровавшая в целом команда Ди Франческо создала момент, но Войцех Щенсны доказал, что и он не заснул в воротах. После этого случился самый любопытный эпизод матча. Дуглас Коста забил второй мяч с передачи Роналду, однако гол не был засчитан благодаря системе VAR. Судья увидел, что контратака хозяев началась с фола Блеза Матюиди на Николо Дзаньоло. Криштиану так и остался без результативного действия, тем не менее «Ювентус» победил – 1:0, а, значит, гарантировал себе звание «зимнего чемпиона».