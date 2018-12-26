Экс-тренер сборной России может возглавить «Рому». И это не шутка

Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи может возглавить «Рому». По информации Tuttomercatoweb, его кандидатуру поддерживают легендарные футболисты римского клуба Франческо Тотти и Даниэле Де Росси. Если вы вдруг не в курсе, сейчас Тотти – директор «Ромы».
Интерес участника плей-офф Лиги чемпионов к кандидатуре Пануччи может объясняться только тем, что Кристиан в своё время восемь сезонов отыграл за римскую команду на позиции защитника. Выиграл с «волками» два Кубка Италии и один Суперкубок страны. В общем, заработал популярность у местных болельщиков. Потому что как тренер 45-летний специалист пока по большому счёту совершенно никак себя не проявил.
В сборную России итальянца привёл шесть с лишним лет назад тогдашний наставник нашей национальной команды Фабио Капелло. Дон Фабио высоко ценил Пануччи, как игрока, тренировал его в «Милане», «Реале» и «Роме». Потом помог сделать шаг в новую профессию. Летом 2012-го Кристиан вошёл в штаб Капелло наряду с другими соотечественниками – Оресте Чинквини, Итало Гальбьяти, Массимо Нери и Франко Танкреди.
Однако расставание двух старых друзей получилось не очень красивым. В ноябре 2014-го Пануччи и Нери не приехали на сбор сборной России перед матчем отборочного цикла Евро-2016 с Австрией. Сообщалось, что причиной тому стали задолженности по контракту – помощникам Капелло задерживали зарплату на несколько месяцев. Тогда же первый вице-президент РФС Никита Симонян произнёс свою знаменитую фразу «разберёмся без этих Пануччи-Шмануччи».
Потом Пануччи дал резкое интервью Gazzetta Dello Sport, в котором раскритиковал Капелло: «После чемпионата мира в Бразилии мне часто обещали, что со мной продлят контракт, но всё осталось только на словах.
Сначала я работал без соглашения, но однажды моё терпение было исчерпано. А ведь я ради этой работы отверг несколько других предложений. Капелло не помог в этой ситуации? Я ему благодарен за возможность поработать с ним, но он повёл себя позорно в отношении меня и всего итальянского тренерского штаба. Я готов сказать ему это прямо в лицо. Такой великий тренер обязан защищать свой тренерский штаб». Сам Дон Фабио признался, что его задели слова Кристиана.
Что дал Пануччи сборной России, сказать сложно, но совершенно очевидно, что характер у итальянца не сахар. По окончании карьеры игрока он занял должность технического директора «Палермо» с перспективной стать главным тренером команды. Но чуть больше чем через месяц покинул клуб. «Я не хочу быть чужой подстилкой, которая зарабатывает деньги и ничего не делает. Я не хочу, чтобы за моей спиной приобретали футболистов. В «Палермо» к моей должности не проявляли никакого уважения, такого не должно происходить в футбольном клубе», – так Кристиан объяснил мотивы своего эмоционального решения.
После ухода из сборной России он возглавил «Ливорно», начав работать главным тренером. Через восемь месяцев был уволен из клуба. Ещё через два месяца вернулся в «Ливорно», однако задержался на своём посту недолго. В июле 2016-го голодный до работы Пануччи принял другую команду Серии В – «Тернану». Тем не менее всего через месяц его отправили в отставку. В общем, ещё два года назад не было никаких намёков на способность Кристиана дорасти до тренера уровня «Ромы».
Но самое забавное в этой истории то, что слухи о возможном назначении Пануччи в римский клуб появляются уже не в первый раз. Может, Кристиан сам их распускал через агентов и журналистов? Ещё в феврале 2013-го, когда он работал в сборной России, итальянские СМИ опубликовали информацию, согласно которой руководство «Ромы» обсуждало с Пануччи возможность назначения на пост наставника. Факт переговоров подтверждал и сам наш герой. В 2015-м эта тема всплыла ещё раз.
Пожалуй, только теперь стоит воспринимать слухи о Пануччи и «Роме» не как шутку. В профайле Кристиана наконец-то появилась более-менее престижная работа в качестве главного тренера: в июле 2017-го итальянец возглавил сборную Албании. Он сменил Джанни Де Бьязи, под руководством которого албанцы сенсационно вышли на Евро-2016. Правда, пока бывшему ассистенту Капелло похвастаться особенно нечем. В 14 матчах под его руководством Албания одержала четыре победы при двух ничьих и восьми поражениях. В Лиге наций заняла последнее место в одной из групп Лиги С – команда Пануччи проиграла Шотландии и Израилю.
Зато Кристиан и на новом месте успел попасть в неприятную историю. Бывший президент Албании Буяр Нишани назвал его «шарлатаном, который разрушил всё, что было создано». Тренер подал в суд на Нишани и потребовал компенсацию за нанесение ущерба личной репутации.
«Рома» готова отправить в отставку Эусебио Ди Франческо, с которым дошла в весной до полуфинала Лиги чемпионов. Нынешний сезон в Серии А у команды совсем не складывается. Кристиан явно проигрывает на фоне других потенциальных тренеров римской команды, чьи имена называются в прессе – это Паулу Соуза, Леонарду Жардим, Лоран Блан и Хулен Лопетеги. Но, вполне возможно, что его кандидатуру лоббируют Тотти с Де Росси. Интересно, что сказал бы Капелло о тренере Пануччи?