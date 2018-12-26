Экс-тренер сборной России может возглавить «Рому». И это не шутка

Бывший тренер сборной России Кристиан Пануччи может возглавить «Рому». По информации Tuttomercatoweb, его кандидатуру поддерживают легендарные футболисты римского клуба Франческо Тотти и Даниэле Де Росси. Если вы вдруг не в курсе, сейчас Тотти – директор «Ромы».

Бывший тренер сборной России может стать наставником «Ромы»

Интерес участника плей-офф Лиги чемпионов к кандидатуре Пануччи может объясняться только тем, что Кристиан в своё время восемь сезонов отыграл за римскую команду на позиции защитника. Выиграл с «волками» два Кубка Италии и один Суперкубок страны. В общем, заработал популярность у местных болельщиков. Потому что как тренер 45-летний специалист пока по большому счёту совершенно никак себя не проявил.

В сборную России итальянца привёл шесть с лишним лет назад тогдашний наставник нашей национальной команды Фабио Капелло. Дон Фабио высоко ценил Пануччи, как игрока, тренировал его в «Милане», «Реале» и «Роме». Потом помог сделать шаг в новую профессию. Летом 2012-го Кристиан вошёл в штаб Капелло наряду с другими соотечественниками – Оресте Чинквини, Итало Гальбьяти, Массимо Нери и Франко Танкреди.

Однако расставание двух старых друзей получилось не очень красивым. В ноябре 2014-го Пануччи и Нери не приехали на сбор сборной России перед матчем отборочного цикла Евро-2016 с Австрией. Сообщалось, что причиной тому стали задолженности по контракту – помощникам Капелло задерживали зарплату на несколько месяцев. Тогда же первый вице-президент РФС Никита Симонян произнёс свою знаменитую фразу «разберёмся без этих Пануччи-Шмануччи».

Почему Пануччи и Нери не полетели в Австрию? Тренеры сборной России Кристиан Пануччи и Массимо Нери не полетели с командой в Австрию. Разбираемся в причинах этого демарша.

Потом Пануччи дал резкое интервью Gazzetta Dello Sport, в котором раскритиковал Капелло: «После чемпионата мира в Бразилии мне часто обещали, что со мной продлят контракт, но всё осталось только на словах.

Сначала я работал без соглашения, но однажды моё терпение было исчерпано. А ведь я ради этой работы отверг несколько других предложений. Капелло не помог в этой ситуации? Я ему благодарен за возможность поработать с ним, но он повёл себя позорно в отношении меня и всего итальянского тренерского штаба. Я готов сказать ему это прямо в лицо. Такой великий тренер обязан защищать свой тренерский штаб». Сам Дон Фабио признался, что его задели слова Кристиана.

Что дал Пануччи сборной России, сказать сложно, но совершенно очевидно, что характер у итальянца не сахар. По окончании карьеры игрока он занял должность технического директора «Палермо» с перспективной стать главным тренером команды. Но чуть больше чем через месяц покинул клуб. «Я не хочу быть чужой подстилкой, которая зарабатывает деньги и ничего не делает. Я не хочу, чтобы за моей спиной приобретали футболистов. В «Палермо» к моей должности не проявляли никакого уважения, такого не должно происходить в футбольном клубе», – так Кристиан объяснил мотивы своего эмоционального решения.

Овчинников: благодаря ЦСКА выиграл у Пануччи ящик шампанского

После ухода из сборной России он возглавил «Ливорно», начав работать главным тренером. Через восемь месяцев был уволен из клуба. Ещё через два месяца вернулся в «Ливорно», однако задержался на своём посту недолго. В июле 2016-го голодный до работы Пануччи принял другую команду Серии В – «Тернану». Тем не менее всего через месяц его отправили в отставку. В общем, ещё два года назад не было никаких намёков на способность Кристиана дорасти до тренера уровня «Ромы».

Но самое забавное в этой истории то, что слухи о возможном назначении Пануччи в римский клуб появляются уже не в первый раз. Может, Кристиан сам их распускал через агентов и журналистов? Ещё в феврале 2013-го, когда он работал в сборной России, итальянские СМИ опубликовали информацию, согласно которой руководство «Ромы» обсуждало с Пануччи возможность назначения на пост наставника. Факт переговоров подтверждал и сам наш герой. В 2015-м эта тема всплыла ещё раз.



Пожалуй, только теперь стоит воспринимать слухи о Пануччи и «Роме» не как шутку. В профайле Кристиана наконец-то появилась более-менее престижная работа в качестве главного тренера: в июле 2017-го итальянец возглавил сборную Албании. Он сменил Джанни Де Бьязи, под руководством которого албанцы сенсационно вышли на Евро-2016. Правда, пока бывшему ассистенту Капелло похвастаться особенно нечем. В 14 матчах под его руководством Албания одержала четыре победы при двух ничьих и восьми поражениях. В Лиге наций заняла последнее место в одной из групп Лиги С – команда Пануччи проиграла Шотландии и Израилю.



Зато Кристиан и на новом месте успел попасть в неприятную историю. Бывший президент Албании Буяр Нишани назвал его «шарлатаном, который разрушил всё, что было создано». Тренер подал в суд на Нишани и потребовал компенсацию за нанесение ущерба личной репутации.

Экс-тренер сборной России подал в суд на бывшего президента Албании

«Рома» готова отправить в отставку Эусебио Ди Франческо, с которым дошла в весной до полуфинала Лиги чемпионов. Нынешний сезон в Серии А у команды совсем не складывается. Кристиан явно проигрывает на фоне других потенциальных тренеров римской команды, чьи имена называются в прессе – это Паулу Соуза, Леонарду Жардим, Лоран Блан и Хулен Лопетеги. Но, вполне возможно, что его кандидатуру лоббируют Тотти с Де Росси. Интересно, что сказал бы Капелло о тренере Пануччи?