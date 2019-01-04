История в фотографиях. Олег Романцев

История в фотографиях. Юрий Сёмин Новый герой нашей фоторубрики — известный тренер, а в прошлом футболист «Спартака», «Динамо» и «Локо» Юрий Сёмин.

История в фотографиях. Валерий Газзаев Новый герой нашей фоторубрики – известный в прошлом футболист и великолепный тренер, обладатель Кубка УЕФА Валерий Газзаев.

История в фотографиях. Александр Тарханов Новый герой нашей фоторубрики – блестящий в прошлом полузащитник и великолепный тренер, бывший капитан ЦСКА Александр Тарханов.

История в фотографиях. Виктор Онопко Новый герой нашей фоторубрики – блестящий в прошлом футболист, экс-капитан сборной России и «Спартака», а ныне тренер ЦСКА Виктор Онопко.

История в фотографиях. Александр Мостовой Новый герой рубрики «История в фотографиях» – блестящий в прошлом футболист, двукратный чемпион СССР и капитан «Сельты» Александр Мостовой.

Олег Романцев – фигура для «Спартака» культовая. Он оставил яркий след как игрок, а как тренер и вовсе вписал золотыми буквами своё имя в историю клуба. Сегодня Олегу Ивановичу исполняется 65 лет. «Чемпионат» поздравляет его с юбилеем и представляет жизненный и футбольный путь легендарного тренера в фотографиях из его личного архива.

«Мой первый год в команде мастеров красноярского «Автомобилиста» и первая личная карточка игрока. До сих пор помню первый сбор с командой, который получился невероятно изматывающим. Он проходил в Узбекистане и длился 34 дня! Жили на базе клуба «Политотдел» из Ташкентской области – в огромной комнате на 20 человек. Приехали, когда на земле ещё лёд лежал – мы его лопатами отбивали. А уехали – на улице жарища, 30 градусов. Сегодня я не могу представить, как бы выдержал в таких условиях. А тогда как-то справлялись.

Первая настоящая футболка с буквами СССР. Это из юношеской сборной. Я очень дорожил этой майкой.

Лыжная подготовка в «Автомобилисте». Справа – Александр Тарханов, с которым мы вместе пробивались в большом футболе. Вообще, в «Автомобилисте» у нас была великолепная атмосфера. В команде в основном играли мужики, по 35-36 лет. Но меня они приняли сразу.

Свадьба моего партнёра по «Автомобилисту» Александра Кишиневского (справа от меня на фото). Нас вообще было четверо друзей – я, Сашка Тарханов, Сашка Кишиневский и Ваня Бобкин. Но двое последних дальше «Автомобилиста» не пробились. Хотя Кишиневский был талантливейшим парнем. После этого он несколько лет тренировал «Автомобилист», который, правда, играл уже под другим названием – «Металлург». А слева от меня – наш тренер по юношам Юрий Уринович. Юрий Альбертович был первым человеком, который сказал, что мне нужно серьёзно заниматься футболом. Он был отличным психологом, очень любил детей. Находил с ними общий язык, знал подход. Бесконфликтный был, никогда никого не оскорблял, не обижал.

20 декабря 1975 года. Свадьба с Натальей. Мы познакомились… на футболе. К 21 году у меня не было и намёка на личную жизнь. Даже в кино ни разу с барышней не ходил. А тут так вышло, что наша районная команда «Металлург» проводила двусторонний матч, и я решил в нём поучаствовать. И вот представьте: прихожу на стадион, переодеваюсь, зашнуровываю бутсы. И тут – идёт девчонка. Я даже лица её не увидел – только золотистые волосы чуть ли не до колен.

До этого ни с одной женщиной даже не пытался познакомиться. А тут вдруг понял: никогда себе не прощу, если она уйдёт. После игры подошёл к Наталье, предложил вечером увидеться. Так, собственно, всё и закрутилось. Вскоре мы подали заявление в ЗАГС. И за все совместно прожитые годы ни разу не пожалели!

В «Спартак» я приезжал дважды. В первый раз – в 1976 году — у меня не сложилось, и я уехал обратно в Красноярск. Но вернувшись в команду в 1977 году, я уже задержался тут надолго. На фото – команда после возвращения в Высшую лигу чемпионата СССР.

Год в первой лиге объединил нас. Он заставил подумать о том, что мы не только команда, но ещё и друзья. Мне приятно было чувствовать себя спартаковцем, частью этого коллектива. Но особенно я сдружился с Ярцевым. Почему именно с ним? Мы, можно сказать, сошлись характерами. Нам было интересно друг с другом. И до сих пор интересно. С ним можно говорить на любые темы – очень эрудированный. А ещё у Георгия Александровича потрясающее чувство юмора. Я счастлив, что в моей жизни встретился такой человек.

Ещё один мой друг – Валера Газзаев. С ним мы играли вместе в сборной СССР. В 1990-е наши команды соперничали за золото в чемпионате России. Но даже находясь по разные стороны баррикад, мы поддерживали дружеские отношения. И до сих пор дружим. Когда он предложил поддержать его кандидатуру на выборах президента РФС, я без раздумий согласился. И с охотой участвовал в его избирательной кампании, ездил по регионам вместе с ним.

На сборах национальной команды я жил в одной комнате с Олегом Блохиным. Мы с ним до сих пор поддерживаем добрые отношения. На поле мы были соперниками, и с ним приходилось непросто. На поле Олег всегда чувствовал, в какую сторону лучше пробросить мяч. В этих моментах соперникам надо было предугадывать его манёвр. Желательно было сорваться с места не позже него. Если мы стартовали вместе, на рывке я ему не уступал. Но он умел переключать скорости. Чувствовал, что я выигрываю в забеге, раз – и приостановится. Я приторможу – он снова включает скорость. Это сложно. Идёт забег, а голова должна работать как часы. Всегда надо было гадать: а что он сейчас придумает?

Бесков был сложным человеком. Но как к тренеру я отношусь к нему с большим уважением. На его тренировки мы ходили с удовольствием. Они были очень интересными, а для меня – вдвойне. В Красноярске мы занимались порой ненужной беготнёй, а тут мне словно открылся новый мир. Да и не только мне – многие ребята признавались, что им интересно тренироваться с Бесковым. Как только раздавался свисток, на тренировку бежали все.

«Раз Фёдор пришёл драться – куда это годится!» Романцев вспоминает о Черенкове Истории про «сына полка», красную карточку, женитьбу и конкурс двойников.

После ухода из «Спартака» я начал тренерскую карьеру. Николай Петрович Старостин – мой наставник по жизни – посодействовал тому, чтобы я возглавил «Красную Пресню». Первые тренировки в Пресне мы с Жорой Ярцевым проводили на хоккейной коробке. Её зимой заливали, и мы тренировались на льду. В наш дыр-дыр приходили играть и Тарханов, и Хидиятуллин, и Дасаев – так это было весело и интересно. Большего удовольствия я в жизни не получал. Бежишь мячик отнять – соперник раз и чуть его в сторонку – и ты до борта едешь! Конечно, падать и ударяться о лёд было неприятно, но мы тепло одевались, и одежда спасала.

Как Дасаев стал основным вратарем «Спартака». Истории от Романцева А также про Ярцева и ковры, Бескова и пенальти и капитанскую повязку.

С актёром Александром Фатюшиным на свадьбе у Рината Дасаева. Мы близко дружили с Фатюшиным. Когда мы со «Спартаком» начали летать чартером, я часто приглашал его в самолёт.

В 1989 году – опять же по инициативе Николая Петровича – я возглавил «Спартак». Первый сезон был самым трудным для меня в «Спартаке» – как в эмоциональном плане, так и в физическом. Я тогда практически не спал. Два-три часа покемарю, а потом работать. В том, что «Спартак» своего не упустит и станет чемпионом, я не был уверен до последнего момента, до «золотого» гола Шмарова. Это гол стал для меня сюрпризом. Думаю, что и для самого Валерки тоже. И хотя он отрабатывал штрафные на тренировке, но в игре чаще стандарты исполняли другие люди. Никогда и предположить не мог, что Валерка способен так задвинуть с этой точки.

Шахматы всегда были одним из атрибутов на базе в Тарасовке. Я их любил. И играл не только в бытность футболистом, но и позже, став тренером. На фото – моя партия с Дмитрием Радченко, за которой наблюдают Дмитрий Попов, Валерий Карпин, Виктор Зернов и Рамиз Мамедов.

Фото после победы над роттердамским «Фейенордом» в Кубке Кубков с автографом Бориса Ельцина, который зашёл в раздевалку команды после игры. Он поздравил команду, пошутил в своём стиле. Конечно, приятно, когда заходит такая глыба. Мужик он был колоритный, тем более президент. Возможно, он приехал на «Торпедо» специально, потому что захотел поддержать команду – за день до этого комиссия УЕФА не приняла поле «Лужников» и матч был под угрозой срыва. Спасибо руководству «Фейенорда», которое согласилось играть на Восточной. Пойди голландцы на принцип и откажись, нам грозило бы техническое поражение. Но там были порядочные люди. Что касается Ельцина, то своим приездом он, вероятно, хотел добавить значимости матчу.

С любимцем семьи – ризеншнауцером по кличке Тироль.

Моё хобби, о котором многие знают, – рыбалка.

Тренировки в «Спартаке» я старался делать интересными. И порой сам участвовал в игровых упражнениях. На фото – Егор Титов и Александр Ширко. Сашу мы в команде в шутку называли «кровопиец». Сколько он моментов запорол – не счесть! Причём их он имел почти всегда, но забивал в среднем в одном случае из пяти. Очень похож в этом смысле на современного Бензема из «Реала». Чутьё было отменное, но реализация хромала. Каких только упражнений мы не придумывали, чтобы её повысить.

«Самое страшное начиналось потом…» Секреты работы Романцева О том, как он выбирал состав на игру и в какие моменты время для него словно бы останавливалось.

Чемпионский чартер после победы «Спартака» в Волгограде. Победив в гостях «Ротор», мы снова завоевали золото чемпионата России.

«Спартак» в гостях у президента России. С Владимиром Путиным я встречался два раза. Помню, шли мы с ним после приёма, и я спросил: «Как вы всё это выдерживаете – бесконечные встречи, приёмы, разговоры, совещания, интервью? А жить-то когда?» «Да нормально я живу, – ответил он. – Вот кабинет: хотите, зайдём? Я отказался: «Нет, не хочу вас отвлекать». Честно, постеснялся. А вообще Путин – уникальная личность. Жить в таком ритме и быть всегда в порядке – это надо уметь.

За «Спартак» болели многие люди из артистического мира. Например, актёр Александр Калягин – мы с ним большие кореша. Дружны и с Михаилом Ефремовым, Галиной Волчек, Александром Ширвиндтом. Ширвиндт подарил мне трубку – вишневую, обожжённую. «Тут приятен сам процесс – берёшь, медленно набиваешь», – говорил он. Я попробовал: здорово, конечно, но очень долго. А тут взял сигаретку – и сразу куришь. Назар Петросянц, правда, приучил меня к мундштукам – в них остаётся никотин, когда куришь. Валера Газзаев, правда, всё пытается убедить меня бросить курение. Но пока это ему не удаётся.

У меня есть главное – мои старые друзья. А это стоит всего на свете. Встретишься со своими пацанами – и сразу жить хочется. Иной раз думаю: эх, сейчас бы лет 40 сбросить! Но умом понимаю: я прожил хорошую жизнь. Рад, что у меня есть воспоминания о тех пацанах, с кем я работал. А бог мне дал действительно очень талантливых ребят".