Как выглядят идеальный тренер «Спартака» и идеальный защитник ЦСКА

Уже по традиции «Чемпионат» рисует совместные портреты людей, которые были особенно заметны в минувшем году в российском футболе.

Олег Иванович Кононов – идеальный тренер для возрождения спартаковского духа

Возможно, главное, что пока делает Олег Кононов в «Спартаке», – говорит о местном духе. Вспоминает спартаковский футбол, обещает вернуть его, постоянно говорит о Бескове и Романцеве.



Но, кажется, чтобы реально вернуть спартаковский футбол сейчас, Кононова и Романцева потребуется объединить.

Юрген Салах – самый дерзкий персонаж футбольной Европы

«Ливерпуль» – самая дерзкая команда этого года. Добралась до финала Лиги чемпионов, сейчас разрывает всех в АПЛ. Невозможно сказать, кто в этой банде рок-н-рольщиков главный: Юрген Клопп или Мо Салах. Но если изображать лицо нынешнего «Ливерпуля», то оно будет именно таким.

Сергей Бекао – лучший защитник ЦСКА

Летом Сергей Игнашевич всё-таки завершил игровую карьеру, предварительно выдав идеальные полгода. Сборная и ЦСКА осиротели, но в клубе эту проблему удалось решить за счёт грамотной трансферной работы. Вместо Игнашевича в Бразилии нашли невероятно смешного и угловатого парня Бекао. Забавный он, впрочем, только вне поля – по игровым показателям бразилец в огромном порядке. От Игнашевича к Бекао – как объяснение той титанической работы, проделанной селекционным отделом и тренерским штабом ЦСКА в этом году.

Массимо Глушаков – человек, который невозможен в 2018-м

Конфликт, расколовший трибуны «Спартака». Денис Глушаков и Массимо Каррера – главный развод года в российском футболе. Полузащитник и тренер так здорово и тепло относились друг к другу в сезон чемпионства и так ужасно испортили всё в 2018-м. Болельщики «Спартака» протестуют против Глушакова, но в конфликте всегда две стороны. Так что ссора года выглядит именно так.

Станислав Саламович Дзюба – кумир России

И снова к хорошему. Артём Дзюба и Станислав Черчесов — два символа уходящего лета. Того самого, когда мы всей страной заново влюбились в футбол, а кто-то, впервые, и в сборную России. Дзюбы могло не быть в этой команде, отставки Черчесова требовали чуть ли не вплоть до церемонии открытия ЧМ-18. Они выдержали и устроили для страны вечеринку. Объединение Дзюбы и Черчесова как самый узнаваемый футбольный символ года.

Карим Бэйл – форвард, способный заменить Криштиану Роналду

Мы пережили великое трансферное межсезонье, став свидетелями исторического момента: Криштиану Роналду ушёл из «Реала». Кончилась вечная битва португальца с Лионелем Месси в рамках одного чемпионата. «Эль класико» осталось без главной дуэли, Ла Лига – без невероятно выгодного актива, «Реал» – без лидера атаки. Бэйл и Бензема были призваны решить эту проблему, но по отдельности у них пока получается плохо. Возможно, парней просто надо объединить.

Александр Мамаев – футбольный преступник года

Кажется, именно так выглядит главный обвиняемый по делу об избиениях водителя Соловчука и чиновника Пака. Следствие пока, судя по всему, не видит особой разницы между тем, кого бил Павел Мамаев, а кого – Александр Кокорин.

Образ вообще универсальный. Подходит, например, для олицетворения обратной стороны российского футбола. Того, как всё потерять за одну ночь. Того, что не всегда можно уладить любой конфликт только за счёт денег.

Юрий Павлович Геркус – чемпион России и человек со множеством внутренних противоречий

Болельщики «Локомотива» сберегли бы множество нервных клеток, если бы такой мужчина действительно существовал. Будь в клубе Юрий Геркус, именно он считался бы символом победы «железнодорожников» в чемпионате России.



При этом в нём бы точно боролись друг с другом Илья Геркус и Юрий Сёмин. Как минимум на этапе восприятия деятельности спортивного директора Эрика Штоффельсхауса.

Виталий Леонтьевич Дюков – человек, который точно может поднять российский футбол

Никто не верил, что Виталий Мутко покинет российский футбол – даже он сам не хотел уходить из Дома футбола. Но страна призвала регулировать строительную отрасль, и футбол пришлось оставить. Сейчас основным кандидатом на должность президента считают Александра Дюкова. Но все мы какое-то время будем скучать по Виталию Леонтьевичу.

Пеп Зизу – тренер, который уничтожит всех в футболе

Почти все согласны, что самый эффектный и красивый футбол в мире показывают команды Хосепа Гвардиолы. Даже те, кто не согласен, признают узнаваемость стиля игры испанского коуча. Но есть определённые проблемы с количеством побед в главном турнире континента – Лиге чемпионов.

К игре «Реала», пока им руководил Зидан, часто возникали вопросы. Он лишь раз вытащил победу в турнире на дистанции, взяв Ла Лигу. Но побед в Лиге чемпионов у французского тренера сразу три, и добивался он их сезон за сезоном.



Тандем Зидана и Гвардиолы смог бы выигрывать титулы и делать это максимально красиво.