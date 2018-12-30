Люди футбола, ушедшие из жизни в 2018 году

Адзельо Вичини (20.03.1933 – 30.01.2018)

Лучшие игровые годы Вичини прошли в «Сампдории», пиком тренерской – и всей – футбольной карьеры стала сборная Италии. С Вичини «скуадра адзурра» взяла бронзу на домашнем ЧМ-1990. Впрочем, в стране этот результат был воспринят неоднозначно – «тифози» мечтали о большем. В середине 1990-х дон Адзельо отошёл от вредной для здоровья руководящей деятельности и вёл размеренную жизнь заслуженного пенсионера.

Помянем. Люди футбола, ушедшие из жизни в 2017 году Провожая 2017 год, вспомним людей футбола, для которых он стал последним в жизни – Копа, Казачёнка, Глушакова-старшего, Сарсанию…

Энрике Кастро Гонсалес «Кини» (23.09.1949 – 27.02.2018)

Прозвище Кинигол в полной мере отражает игроцкую суть уроженца Овьедо. Человека отличал просто феноменальный бомбардирский дар. Пять (!) раз Энрике становился лучшим снайпером Примеры (трижды в «Спортинге», дважды в «Барселоне»), дважды – в Сегунде. На следующий день после смерти Кини от инфаркта городской совет Хихона присвоил его имя стадиону «Спортинга». Проститься с нападающим пришли 14 тысяч горожан.

Когда умирают молодые, пышущие здоровьем атлеты, это всегда вызывает оторопь, недоумение у окружающих. А Давиде был не просто молод – талантлив. Поэтому его кончина потрясла весь футбольный мир. Капитан «Фиорентины», защитник сборной Италии заснул в отеле города Удине и не проснулся. Причиной смерти медики назвали брадиаритмию (сердцебиение ниже 60 ударов в минуту). Давиде был всего 31 год.

Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images

От чего умирают футболисты. 10 смертей за последние 5 лет В основном футболисты умирают от сердечного приступа. Медицина бессильна.

Рэй Уилкинс (14.09.1956 – 04.04.2018)

Нужно обладать особенным складом характера и ума, чтобы стать классным ассистентом главного тренера. Уилкинс всеми необходимыми для этого характеристиками располагал – иначе не пользовался бы столь высокой востребованностью в британском футболе. Много лет Рэй трудился в «Челси». Главные приходили-уходили, а он оставался – лишнее подтверждение высоких личностных и профессиональных качеств специалиста. Вместе с тем ошибочно считать Уилкинса человеком одного амплуа, вечным бойцом невидимого фронта. Футболистом он тоже был классным. «Челси», «МЮ», «Милан», «ПСЖ», «Рейнджерс» в личном деле говорят сами за себя. Уилкинс скончался от остановки сердца за несколько часов до миланского дерби. В память о нём болельщики вывесили баннер: «Прощай, Рэй, легенда красно-чёрных».

Анри Мишель (28.10.1947 – 24.04.2018)

Мишель был настоящим футбольным миссионером – много лет прививал европейскую футбольную культуру различным африканским командам, сборным и клубным. Но и на родине Анри кое-чего достиг. Под его началом «ле блё» выиграли Олимпиаду-1984, а спустя два года заняли третье место на мундиале в Мексике.

Рэй Уилсон (14.12.1934 – 15.05.2018)

Уилсон по сей день считается эталоном классического левого бека в Англии. По окончании активной практики чемпион мира 1966 года немного потренировал, но быстро понял, что это не его, устроился работать… гробовщиком и, говорят, в этом бизнесе тоже преуспел. Последние 14 лет Рэй страдал от болезни Альцгеймера и в середине мая скончался в доме престарелых Хаддерсфилда.

Алексей Парамонов (21.02.1925 – 24.08.2018)

Из активных участников «золотых» для Страны Советов Игр 1956 года – тех, кто выходил на поле в Австралии – до недавних пор с нами оставались два легендарных дедушки, Симонян и Парамонов. На исходе лета Алексея Александровича не стало. В летопись отечественного футбола он своё имя вписал не только как классный полузащитник, но и сильный управленец, руководитель. Много лет Парамонов служил в федерации (управлении) футбола. О его авторитете в мире красноречиво скажут Олимпийский орден МОК, ордена УЕФА и ФИФА «За заслуги». Несмотря на преклонный возраст, Алексей Александрович до конца дней сохранял ясность ума, удивительное чувство юмора и жажду жизни. В его лице футбол понёс огромную утрату.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«В вагон зашёл старикашка с ведром самогона: «Где тут спартачи?!» На 94-м году ушёл из жизни Алексей Парамонов. Одно из последних интервью великого спартаковца.

Олег Базилевич (06.07.1938 – 16.10.2018)

Базилевич сделал отличную карьеру в качестве футболиста и неплохую – в роли главного тренера. Но самые значимые достижения в его жизни неразрывно связаны с фамилией Лобановского. Вместе они выступали в киевском «Динамо», сообща конструировали феноменальную команду середины 70-х, первой в советском футболе выигравшую еврокубок. Один – и сразу второй (Кубок кубков, Суперкубок УЕФА). Несколько лет Олег Петрович боролся с болезнью Паркинсона, но в октябре 2018-го умер. На одном кладбище, Байковом в Киеве, многолетние единомышленники Лобановский с Базилевичем и похоронены.

Виктор Матвиенко (19.11.1948 – 29.11.2018)

Заметной фигурой в киевской команде 1970-х был и защитник Матвиенко. Четырёкратный чемпион Союза, обладатель Кубка кубков и Суперкубка УЕФА, серебряный медалист Евро-1972 и бронзовый – Олимпиады-1976, он пять раз включался в списки 33 лучших футболистов СССР. 9 ноября Виктор Антонович справил 70-летний юбилей, а спустя три недели скончался.

Александр Минаев (11.08.1954 – 06.12.2018)

В игровой карьере уроженца Железнодорожного было всего три команды, но каких! «Спартак», «Динамо», сборная Советского Союза. С красно-белыми выиграть ничего серьёзного, осязаемого не удалось – зато с бело-голубыми Александр оба главных трофея советского футбола взял: золото в 1976-м, Кубок – годом позже. На память об Играх-1976 Минаеву осталась бронзовая медаль. Богемным кругам столицы полузащитник был известен не только спортивными успехами, но и продолжительным романом с актрисой Натальей Гундаревой. В 1980-х она была одной из ярчайших, топовых на современном сленге, звёзд советского кинематографа.