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Киммих поделился ожиданиями от первого полуфинального матча «Баварии» с «Реалом» в ЛЧ

Киммих поделился ожиданиями от первого полуфинального матча «Баварии» с «Реалом» в ЛЧ
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Защитник «Баварии» Йозуа Киммих поделился ожиданиями от предстоящего первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Реалом».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 1-й матч
30 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Встретятся два больших клуба, и трудно сказать, какой будет ключевой момент. Мы знаем, что «Реал» имеет большой опыт, выиграл много игр и всегда опасен. Но мы провели два хороших матча с «Арсеналом» и нам не нужно прятаться. «Реал» верит в свои силы и знает, что всегда может забить. У них есть качества, позволяющие продолжать возвращаться и они способны победить любого соперника», — приводит слова Киммиха официальный сайт УЕФА.

Первый матч между командами состоится 30 апреля, начало – 22:00 мск.

Напомним, в четвертьфинале турнира «Реал» обыграл «Манчестер Сити», а «Бавария» выбила «Арсенал».

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