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Невилл — об игре Салаха: иногда наступает момент, когда вам нужен перерыв

Невилл — об игре Салаха: иногда наступает момент, когда вам нужен перерыв
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мыслями об игре вингера Мохамеда Салаха в матче 29-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2).

Англия - Премьер-лига . 29-й тур
24 апреля 2024, среда. 22:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
2 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Брэнтуэйт – 27'     2:0 Калверт-Льюин – 58'    

«За последнее время я посетил много матчей «Ливерпуля», и Салах не на своём уровне. Он был и остаётся потрясающим игроком, но в мерсисайдском дерби он был не в своей тарелке. Он не касался мяча в первом тайме. Думаю, что у него было около пяти-шести касаний после 30 с лишним минут. Он не был в игре, партнёры не вводили его в игру.

Салах просто врезался в кирпичную стену. Такие футболисты играют очень много и делают это так стабильно, а Салах практически постоянно присутствует в составе на протяжении шести или семи лет. Просто иногда наступает момент, когда вам нужен перерыв», — приводит слова Невилла Sky Sports.

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