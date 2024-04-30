Невилл — об игре Салаха: иногда наступает момент, когда вам нужен перерыв

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед», а ныне футбольный эксперт Гари Невилл поделился мыслями об игре вингера Мохамеда Салаха в матче 29-го тура АПЛ с «Эвертоном» (0:2).

«За последнее время я посетил много матчей «Ливерпуля», и Салах не на своём уровне. Он был и остаётся потрясающим игроком, но в мерсисайдском дерби он был не в своей тарелке. Он не касался мяча в первом тайме. Думаю, что у него было около пяти-шести касаний после 30 с лишним минут. Он не был в игре, партнёры не вводили его в игру.

Салах просто врезался в кирпичную стену. Такие футболисты играют очень много и делают это так стабильно, а Салах практически постоянно присутствует в составе на протяжении шести или семи лет. Просто иногда наступает момент, когда вам нужен перерыв», — приводит слова Невилла Sky Sports.