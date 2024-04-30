Киммих оценил прогресс Беллингема в «Реале»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих оценил прогресс Джуда Беллингема в мадридском «Реале».

«Я не удивлён вкладом Беллингема в игру «Реала». Он забил очень много голов, причём важных голов, и это впечатляет. Думаю, он является потрясающим игроком. В своём возрасте он обладает уникальной ментальностью, это делает его особенным. Джуд отлично подходит команде уровня мадридского «Реала», – приводит слова Киммиха AS.

Беллингем перешёл в «Реал» из «Боруссии» (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года. Transfermarkt оценивает 20-летнего футболиста в € 180 млн.

В нынешнем сезоне Беллингем сыграл 36 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.