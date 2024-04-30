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Гарри Невилл раскритиковал руководство «Челси» за длительные контракты с игрокам

Гарри Невилл раскритиковал руководство «Челси» за длительные контракты с игрокам
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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл раскритиковал руководство «Челси» за идею подписывать долгосрочные контракты с новичками.

«Восьмилетние контракты плохи со всех сторон, потому что я просто не думаю, что они имеют смысл. Они не очень хороши для молодого игрока. Деньги большие, и ты думаешь, что у тебя восьмилетний контракт, будучи молодым 21 или 22-летним игроком.

Клуб может думать, что у них над тобой контроль, но молодой игрок думает: «Я богат, я действительно богат». Для некоторых это проблема, она просто влияет на их мышление», – заявил он в подкасте YouTube-канала Sky Sports Premier League.

После 35 туров (33 сыгранных матча) «Челси» занимает девятую строчку в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в своём активе 48 набранных очков.

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