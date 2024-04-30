Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Петер Шмейхель считает, что «Манчестер Юнайтед» может возглавить Тухель или Клопп

Петер Шмейхель считает, что «Манчестер Юнайтед» может возглавить Тухель или Клопп
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель полагает, что манкунианскому клубу следует обратить внимание на Томаса Тухеля или Юргена Клоппа, если руководство решится на смену главного тренера. Напомним, Клопп покинет «Ливерпуль» по завершении этого сезона, а Тухель уйдёт из «Баварии» летом.

«Мне нравится Томас Тухель. Я брал интервью у него пару раз и думаю, что он обладает невероятными познаниями в футболе. Возможно, Томасу немного не повезло, что он оказался в двух больших клубах в не самый удачный период истории. Дело ведь не в том, что он был откровенно плох в «Челси». Я имею в виду, что он выиграл Лигу чемпионов, а это о многом говорит.

Он авторитетный менеджер, как и Клопп. Если бы «Манчестер Юнайтед» находился в поиске нового главного тренера, то о Тухеле точно нельзя было бы забывать. Ведь он крутой специалист, не так ли? Как и Юрген Клопп. Он тоже мог бы стать отличным выбором для «Юнайтед», — приводит слова Шмейхеля Mirror.

Материалы по теме
«Поскорее уходи отсюда». Мойес — Клоппу после матча АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android