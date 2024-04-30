Петер Шмейхель считает, что «Манчестер Юнайтед» может возглавить Тухель или Клопп

Бывший голкипер «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель полагает, что манкунианскому клубу следует обратить внимание на Томаса Тухеля или Юргена Клоппа, если руководство решится на смену главного тренера. Напомним, Клопп покинет «Ливерпуль» по завершении этого сезона, а Тухель уйдёт из «Баварии» летом.

«Мне нравится Томас Тухель. Я брал интервью у него пару раз и думаю, что он обладает невероятными познаниями в футболе. Возможно, Томасу немного не повезло, что он оказался в двух больших клубах в не самый удачный период истории. Дело ведь не в том, что он был откровенно плох в «Челси». Я имею в виду, что он выиграл Лигу чемпионов, а это о многом говорит.

Он авторитетный менеджер, как и Клопп. Если бы «Манчестер Юнайтед» находился в поиске нового главного тренера, то о Тухеле точно нельзя было бы забывать. Ведь он крутой специалист, не так ли? Как и Юрген Клопп. Он тоже мог бы стать отличным выбором для «Юнайтед», — приводит слова Шмейхеля Mirror.