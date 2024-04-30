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Букайо Сака высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ

Букайо Сака высказался о борьбе за чемпионство в АПЛ
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Вингер «Арсенала» Букайо Сака прокомментировал победу в матче с «Тоттенхэмом» (3:2) в очередном туре АПЛ и высказался о борьбе за «золото» чемпионата с «Манчестер Сити».

«Мы знаем, что «Сити» – потрясающая команда, но они не идеальны, и нам просто нужно выполнять свою работу. У нас не так много возможностей для ошибок, мы помним опыт прошлого года и мы готовы к последним трём матчам», – приводит слова Сака BBC.

После 33 матчей чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 60 очков и занимает пятое место. После 35 туров английской Премьер-лиги «Арсенал» заработал 80 очков и располагается на первой строчке. На второй строчке находится «Манчестер Сити». Команда Хосепа Гвардиолы отстаёт на одно очко и имеет одну игру в запасе.

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