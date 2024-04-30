Роберт Левандовски сделал выбор между «Боруссией» и «Баварией»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски сделал выбор между дортмундской «Боруссией» и «Баварией».

«Я выступал за «Баварию» восемь лет, поэтому в моём сердце больше места для этого клуба, чем для «Боруссии». Я бы предпочёл победу «Баварии» в Лиге чемпионов», – приводит слова Левандовского журналист Тоби Альтсхеффлю в соцсетях.

Напомним, в нынешнем сезоне 35-летний футболист принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и девятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, нынешняя рыночная стоимость Левандовского составляет € 15 млн. В своей футбольной карьере Левандовски выступал за «Дельту Варшава», «Легию», «Знич», «Лех», дортмундскую «Боруссию» и «Баварию».