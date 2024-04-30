Карло Анчелотти высказался о матче «Реала» и «Баварии» в полуфинале ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии».

«Мы очень уважаем «Баварию». Они были великолепны против «Арсенала», мы берём в расчет те матчи, а не игры «Баварии» в Бундеслиге.

Надо учитывать их историю в Лиге чемпионов, это серьезный фактор», – цитирует Анчелотти официальный сайт УЕФА.

Напомним, сегодня, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом». Встреча пройдёт в Мюнхене (Германия). Игру будет обслуживать бригада рефери Клемана Тюрпена из Франции. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

В предыдущем раунде «Реал» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее английского «Манчестер Сити».