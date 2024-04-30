Джон Кордоба рассказал, где ему понравилось играть больше в Германии или в России

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об игре в Европе.

«У меня были очень хорошие моменты в Германии, а теперь и в России, где играть в футбол мне нравится гораздо больше. За свою карьеру я набрался огромного опыта и наслаждаюсь этим.

То, что Кастаньо перешёл в «Краснодар» — это очень хорошо. Иметь рядом соотечественника большое облегчение, нам легко общаться и мы поддерживаем друг друга. Хочу и дальше продолжать свою карьеру в Европе, именно здесь я чувствую себя комфортнее всего», — приводит слова Кордобы El Colombiano.

За свою профессиональную карьеру 30-летний колумбиец сыграл за «Эспаньол», «Гранаду», «Майнц», «Кёльн» и «Герту».

В «Краснодар» Кордоба перешёл в июле 2021 года. Сумма трансфера составила € 20 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года. Transfermarkt оценивает нападающего в € 12 млн.

В нынешнем сезоне Кордоба сыграл 28 матчей, забил 17 мячей и отдал 5 голевых передач.

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