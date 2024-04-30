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Люк Уилкшир поддержал идею расширения РПЛ

Люк Уилкшир поддержал идею расширения РПЛ
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Бывший футболист московского «Динамо» Люк Уилкшир поддержал идею расширения чемпионата России. Ранее в СМИ некоторые эксперты высказались о том, что РПЛ нужно расширить до 18 команд. На данный момент в лиге выступают 16 команд.

«Я полностью поддерживаю идею расширения РПЛ, потому что у клубов будет возможность проводить больше матчей. А чем больше футболисты играют, тем выше становится их уровень. Так что я двумя руками за эту идею», — приводит слова Уилкшира РБ Спорт.

Однако позже сообщалось, что на данный момент в руководстве Российской Премьер-Лиги не намерены расширять число участников чемпионата до 18 команд и никаких официальных запросов по этому вопросу в РПЛ не поступало.

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