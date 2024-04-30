Хави Мартинес: пусть «Реал» не думает, что «Бавария» – то, что показывает в Бундеслиге

Бывший полузащитник «Баварии» Хави Мартинес поделился мыслями о матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала».

«Надеюсь, что «Бавария» выйдет в финал Лиги чемпионов. Но шансы 50 на 50. Сезон у «Баварии» в чемпионате Германии был приемлем, но они столкнулись с таким уникальным соперником, как «Байер».

Пусть «Реал» не думает, что «Бавария» — это то, что показывает таблица чемпионата. В играх Бундеслиги и в Лиге чемпионов они всегда способны к сюрпризам», — приводит слова Мартинеса Marca.

Испанский полузащитник выступал за «Баварию» с августа 2012 года до лета 2021 года. Мартинес провёл за клуб 268 матчей во всех турнирах. В его активе 14 голов и 11 результативных передач.

Напомним, сегодня, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА между мюнхенской «Баварией» и мадридским «Реалом». Встреча пройдёт в Мюнхене (Германия). Игру будет обслуживать бригада рефери Клемана Тюрпена из Франции. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.