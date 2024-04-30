Стало известно, что Салах сказал Клоппу во время конфликта в матче АПЛ

Стало известно, что сказал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах главному тренеру клуба Юргену Клоппу во время конфликта в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (2:2).

Как сообщает Sport Bible, когда Клопп попытался пожать руку Салаху, игрок лишь слабо хлопнул Клоппа по руке. Вероятнее всего Салах не был готов так быстро выйти на замену и сказал: «Я ничего не могу с этим поделать, ничего». После этого Клопп что-то сказал форварду и вызвал его гнев. Затем Салах сказал: «Я получу, я получу красную карточку через семь лет, после семи лет выступления».

Напомним, эпизод произошёл на 82-й минуте матча. Салаха, готовившегося к выходу на поле, успокоили Дарвин Нуньес и Джо Гомес, стоявшие рядом с ним и также готовившиеся выйти на замену.

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