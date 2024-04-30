Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, что Салах сказал Клоппу во время конфликта в матче АПЛ

Стало известно, что Салах сказал Клоппу во время конфликта в матче АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Стало известно, что сказал нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах главному тренеру клуба Юргену Клоппу во время конфликта в матче 35-го тура чемпионата Англии с «Вест Хэмом» (2:2).

Англия - Премьер-лига . 35-й тур
27 апреля 2024, суббота. 14:30 МСК
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Окончен
2 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Боуэн – 43'     1:1 Робертсон – 48'     1:2 Ареола – 65'     2:2 Антонио – 77'    

Как сообщает Sport Bible, когда Клопп попытался пожать руку Салаху, игрок лишь слабо хлопнул Клоппа по руке. Вероятнее всего Салах не был готов так быстро выйти на замену и сказал: «Я ничего не могу с этим поделать, ничего». После этого Клопп что-то сказал форварду и вызвал его гнев. Затем Салах сказал: «Я получу, я получу красную карточку через семь лет, после семи лет выступления».

Напомним, эпизод произошёл на 82-й минуте матча. Салаха, готовившегося к выходу на поле, успокоили Дарвин Нуньес и Джо Гомес, стоявшие рядом с ним и также готовившиеся выйти на замену.

Материалы по теме
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды
Тест
Вспомните лучших бомбардиров Лиги чемпионов? Здесь только легенды

Клопп и Гвардиола обсуждают игру в гольф

Календарь матчей АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android