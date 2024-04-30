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Агент Клаудиньо, Нино, Педро и Мантуана высказался об уходе своих футболистов из «Зенита»

Луис Фернандо Гарсия, агент бразильцев «Зенита» Клаудиньо, Нино, Педро и Густаво Мантуана высказался о возможном уходе своих подопечных из клуба этим летом.

«Говорить сейчас об уходе неэтично. «Зенит» борется за чемпионский титул. Я уважаю «Зенит», — приводит слова Гарсии «Спорт День За Днём».

После 26 туров сине-бело-голубые лидируют в РПЛ с 50 очками. Второе место в чемпионате занимает «Краснодар» (50 очков). Замыкает тройку «Динамо» (47 очков).

В нынешнем сезоне Клаудиньо сыграл 36 матчей, забил 5 мячей и отдал 7 голевых передач. Вместе с «Зенитом» игрок выиграл 2 чемпионата России и два Суперкубка России.

Мантуан в сезоне-2023/2024 провёл на поле 31 матч, забил 3 мяча и отдал 3 голевых передачи. В питерском клубе бразилец по разу становился чемпионом и обладателем Суперкубка России.

Нино и Педро перешли в «Зенит» зимой 2024 года.

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