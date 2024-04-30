Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мануэль Нойер высказался о тяжёлой травме, полученной после катания на лыжах

Мануэль Нойер высказался о тяжёлой травме, полученной после катания на лыжах
Комментарии

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер высказался о тяжёлой травме, полученной после катания на лыжах.

«Я не знаю, какой была бы моя жизнь, если бы я не мог снова играть в футбол. Если бы вы спросили медицинский персонал и реабилитационную команду, они бы не поверили, что я нахожусь в таком состоянии. Я думаю, что после такой травмы восстанавливаются только один или два человека из 10», – приводит слова Нойера канал «Bayern & Germany» в соцсети Х (ранее твиттер).

После вылета сборной Германии с чемпионата мира – 2022 в Катаре, где команда заняла третье место в группе Е с 4 очками, Нойер отправился в отпуск на горнолыжный курорт. 10 декабря вратарь выложил пост из больницы, где ему сделали операцию, сообщив, что выбыл до конца. По информации СМИ у игрока был закрытый перелом правой большеберцовой кости.

Первый матч после восстановления от травмы Нойер провёл 28 октября 2023 года с «Дармштадтом» (8:0). В нынешнем сезоне голкипер сыграл 28 матчей, 10 из которых на ноль, в остальных пропустил 32 мяча.

Материалы по теме
Хави Мартинес: пусть «Реал» не думает, что «Бавария» – то, что показывает в Бундеслиге

Томас Мюллер высказался о матче полуфинала ЛЧ с «Реалом»

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android