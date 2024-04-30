Кевин Де Брёйне установил уникальный рекорд АПЛ, превзойдя двух звёзд

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне установил новый рекорд по количеству матчей в чемпионате Англии с двумя или более результативными передачами.
В матче 35-го тура АПЛ «Манчестер Сити» бельгийского полузащитника победил «Ноттингем Форест» – 2:0. В этой игре де Брёйне оформил свои 14-й и 15-й ассисты в сезоне.
Бельгиец стал первым игроком в истории чемпионата Англии, которому удалось совершить 2+ ассиста в 18 матчах. Предыдущий рекорд принадлежал Сеску Фабрегасу и Райану Гиггзу — 17 матчей у обоих.
Кевин Де Брёйне провёл 21 матч во всех турнирах в этом сезоне. В его активе шесть голов и 15 ассистов.
«Ман Сити» занимает 2-е место в чемпионате Англии, однако по потерянным очкам опережает лидирующий «Арсенал».
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