Форвард «Ростова» Роналдо: награды лучшему игроку матчей РПЛ храню рядом с Библией

Нападающий «Ростова» Роналдо прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Игра проходила в Ростове-на-Дону и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Роналдо отметился одним голом и одной результативной передачей.

«Слава богу, что мы смогли выиграть и взяли три очка. Знали, что «Оренбург» находится в зоне стыковых матчей, поэтому ожидали тяжёлого матча.

Очень рад, что «Ростов» победил. Я хочу помогать команде как в обороне, так и в атаке. Хорошо, что мне удаётся помогать команде забитыми мячами, но самое главное для меня — победа «Ростова».

Где храню награду лучшему игроку матчей? Дома рядом с Библией, а она у меня очень красивая. Каждый день смотрю на награды, чтобы получать дополнительную мотивацию перед матчами», — сказал Роналдо в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, «Ростов» набрал 40 очков за 26 матчей. Команда Валерия Карпина занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024.