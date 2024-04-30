Анчелотти вспомнил разгромную победу «Реала» над «Баварией» в полуфинале ЛЧ 2014 года

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти вспомнил полуфинальный матч Лиги чемпионов 2014 года с «Баварией».

В сезоне-2013/2014 «сливочные» под руководством Анчелотти обыграли «Баварию» со счётом 4:0.

«Очевидно, что это хорошее воспоминание. Но завтра (матч состоится 30 апреля – прим. «Чемпионата») будет совсем другая история. Мы с уверенностью подходим к первому матчу, но понимаем, что нам противостоит качественный, мастеровитый соперник, обладающий очень сильными игроками.

Мы счастливы быть здесь, потому что мало кто, даже в этом зале, думал, что я доберусь до этой пресс-конференции в полуфинале, но вот я здесь. Отсюда уверенность в том, что мы сыграем полуфинал, который снова может вывести нас в финал Лиги чемпионов. Но не стоит забывать, что полуфинал длится 180 минут», – приводит слова Анчелотти AS.

Встреча между командами состоится сегодня, 30 апреля, на стадионе «Альянц-Арена» в 22:00 по мск.

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