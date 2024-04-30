Маляров: у «Балтики» задача остаться в РПЛ, а соперники пусть нас боятся

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров высказался о задаче калининградской команды сохранить прописку в Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2023/2024. Также Маляров отметил, что «Балтика» играет в хороший комбинационный футбол и не думает о соперниках.

«Самое главное — сохранить прописку, готовимся. У нас сейчас будет кубковая игра с «Ростовом», а потом будет архиважная встреча с «Уралом» в РПЛ. Даже не за шесть очков, а борьба за всё, один из решающих матчей для нас в этом сезоне. Честно, не думаем о своих соперниках. У нас есть задача остаться в РПЛ, будем ее выполнять. А кто против нас выходит — пусть они нас боятся, особенно во второй части сезона. Считаю, мы хорошо играем, у нас комбинационный футбол», — сказал Маляров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент «Балтика» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков.