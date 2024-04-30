«Предмета для разговора нет». Корниленко – о возможном расширении РПЛ

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о возможном расширении чемпионата России до 18 команд.

Ранее в СМИ некоторые эксперты высказались о том, что РПЛ нужно расширить до 18 команд. На данный момент в лиге выступают 16 команд.

«Расширение? Эта тема нигде официально не звучит, не обсуждается. Поэтому считаю, что предмета для разговора нет», — приводит слова Корниленко «РБ Спорт».

На данный момент в руководстве РПЛ не намерены расширять число участников чемпионата до 18 команд и никаких официальных запросов по этому вопросу в организацию не поступало.

После 26 туров «Зенит» лидирует в чемпионате 50 очками. Второе место занимает «Краснодар» (50 очков). Замыкает тройку московское «Динамо» (47 очков).