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«Предмета для разговора нет». Корниленко – о возможном расширении РПЛ

«Предмета для разговора нет». Корниленко – о возможном расширении РПЛ
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Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался о возможном расширении чемпионата России до 18 команд.

Ранее в СМИ некоторые эксперты высказались о том, что РПЛ нужно расширить до 18 команд. На данный момент в лиге выступают 16 команд.

«Расширение? Эта тема нигде официально не звучит, не обсуждается. Поэтому считаю, что предмета для разговора нет», — приводит слова Корниленко «РБ Спорт».

На данный момент в руководстве РПЛ не намерены расширять число участников чемпионата до 18 команд и никаких официальных запросов по этому вопросу в организацию не поступало.

После 26 туров «Зенит» лидирует в чемпионате 50 очками. Второе место занимает «Краснодар» (50 очков). Замыкает тройку московское «Динамо» (47 очков).

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