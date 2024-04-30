Маляров: вторая часть РПЛ показывает, что «Балтика» — одна из самых сильных команд в лиге

Защитник «Балтики» Кирилл Маляров считает, что калининградцы являются одной из лучших команд в весенней части сезона-2023/2024. Также он прокомментировал победу «Балтики» в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с ПФК ЦСКА. Игра проходила в Калининграде и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

«Матч с ЦСКА — сенсация, но мы были к ней готовы. Мы тренировались, готовились. Самое главное, воспользовались чужими ошибками, можно сказать.

Все футболисты прекрасно понимали важность игры, были готовы. Тем более ЦСКА хочется всем обыграть. Все думали, что «Балтика» не фаворит, но мы готовы к такому положению. Вторая половина сезона показывает, что мы одна из самых сильных команд в РПЛ сейчас», — сказал Маляров в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент «Балтика» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 26 очков. ЦСКА занимает седьмое место, набрав 38 очков.