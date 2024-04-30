«Это была ошибка». Думфрис — о плакате с изображением Тео Эрнандеса в виде пса на поводке

Нидерландский защитник «Интера» Дензел Думфрис поделился эмоциями от чемпионского парада «нерадзурри», а также высказался о плакате, на котором футболист «Милана» Тео Эрнандес изображён в образе собаки на поводке. Напомним, ранее стало известно, что ФИФА начнёт расследование в отношении крайнего защитника.

«Вчерашний день был лучшим для меня, всех игроков и всех в клубе. Большое спасибо болельщикам, которые тысячами пришли на парад. Было очень приятно праздновать со всеми вами, это так много значит для команды.

Во время парада я держал плакат, на котором было нарисовано неподобающее изображение. Я игрок, который любит соперничество в футболе, это важнейшая часть любой игры. Я понимаю, что держать этот плакат было ошибкой с моей стороны и совсем не умно.

Давайте сосредоточимся на том, что стало самым невероятным сезоном для миланского «Интера». Ещё раз спасибо вам за поддержку в этом сезоне и за вчерашние празднования, я никогда их не забуду», — написал Думфрис в своих социальных сетях.