И. о. главного тренера «Спартака» Слишкович высказался об уровне РПЛ

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался об уровне Российской Премьер-Лиги, а также поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата.

«Лига достаточно равная, легко подскочить или опуститься на пару позиций. Однако должен отметить, что здесь очень качественный футбол и игроки.

Кто является фаворитом чемпионата? Трудно кого-то выделить, разница в уровне команд невелика. Мне кажется, что чемпионская интрига будет сохраняться до конца турнира. Без полной самоотдачи и тщательной подготовки к матчам в этой лиге добиться успеха непросто. На данный момент наиболее убедительными являются «Зенит», затем «Краснодар». Далее следуют московские клубы — «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА», — приводит слова Слишковича Jutarnji.

По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.