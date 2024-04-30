Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Бавария Мюнхен — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

И. о. главного тренера «Спартака» Слишкович высказался об уровне РПЛ

И. о. главного тренера «Спартака» Слишкович высказался об уровне РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович высказался об уровне Российской Премьер-Лиги, а также поделился мыслями о чемпионской гонке в нынешнем сезоне чемпионата.

«Лига достаточно равная, легко подскочить или опуститься на пару позиций. Однако должен отметить, что здесь очень качественный футбол и игроки.

Кто является фаворитом чемпионата? Трудно кого-то выделить, разница в уровне команд невелика. Мне кажется, что чемпионская интрига будет сохраняться до конца турнира. Без полной самоотдачи и тщательной подготовки к матчам в этой лиге добиться успеха непросто. На данный момент наиболее убедительными являются «Зенит», затем «Краснодар». Далее следуют московские клубы — «Спартак», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА», — приводит слова Слишковича Jutarnji.

По состоянию на сегодняшний день красно-белые занимают четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 42 очка по результатам 26 игр.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
Слишкович рассказал, при каких обстоятельствах возглавил «Спартак»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android