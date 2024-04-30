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Президент «Ростова» Арутюнянц: Роналдо — красавчик же, хорошее приобретение

Президент «Ростова» Арутюнянц: Роналдо — красавчик же, хорошее приобретение
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Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц поделился впечатлениями от игры нападающего Роналдо.

— Как вам игра Роналдо? Он забил уже четыре мяча.
— Красавчик же. Хорошее приобретение.

— Трансфер окупается?
— Мы довольны всеми трансферами, — приводит слова Арутюнянца «РБ Спорт».

Напомним, 23-летний футболист перешёл в «Ростов» из болгарской «Левски София» минувшей зимой. За жёлто-синих бразильский игрок атакующей линии провёл 10 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1,8 млн.

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