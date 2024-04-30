Бонгонда, Роналдо и Даку — в сборной 26-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 26-го тура РПЛ. Наибольшее представительство в составе — у «Спартака», «Ахмата» и «Динамо» (по два футболиста). Также в сборную вошли представители «Рубина», «Факела», «Ростова», «Балтики» и «Крыльев Советов». Тренером символической сборной мы выбрали Марцела Личку («Динамо»).

Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»:

вратарь: Александр Беленов («Факел»);

защитники: Роберто Фернандес, Фабиан Бальбуэна (оба – «Динамо»), Александр Солдатенков («Крылья Советов»);

полузащитники: Тео Бонгонда, Даниил Хлусевич (оба – «Спартак»), Данила Козлов («Балтика»), Владислав Камилов («Ахмат»);

нападающие: Мирлинд Даку («Рубин»), Мохамед Конате («Рубин»), Роналдо («Ростов»).