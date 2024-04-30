Киммих рассказал о тренерских качествах Хаби Алонсо

Футболист «Баварии» Йозуа Киммих поделился мыслями о тренере «Байера» Хаби Алонсо и ответил на вопрос о возможной работе тренером в будущем.

– Вы играли вместе с Хаби Алонсо в мюнхенской «Баварии», а сейчас он очень успешный тренер в «Байере».

– Когда я играл вместе с ним, иногда видел, как он говорил и вёл себя как тренер. Это было очень впечатляюще. Он всегда знал свою позицию, а также позицию своих товарищей по команде и он всегда знал, где ты находишься и где тебе нужно быть.

Он не только сосредотачивался на позиционировании, но и хорошо разбирался в наших соперниках. Помню, в игре против Дортмунда, где тогда тренером был Томас Тухель, они сменили четырёх или пятерых игроков, и Хаби первым сообщил нам, когда они сменили свою тактику.

Он всегда был на шаг впереди. Удивительно, как он разговаривал со мной, когда я был молодым игроком.

– Вы видите, как перейдёте к тренерской работе после того, как повесите бутсы на гвоздь?

– Иногда да, иногда нет. Сидеть на скамейке после того, как повесил бутсы – может быть интересно. Но, с другой стороны, возможно и привлекательно нарушить ритм, сделать что-то совсем другое.

Я надеюсь, что у меня впереди ещё долгая карьера и я смогу подумать об этом решении через несколько лет, — цитирует Киммиха AS.

В этом сезоне «Байер» под руководством 42-летнего испанского специалиста Алонсо победил в Бундеслиге и прервал 11-летнюю серию побед «Баварии» в чемпионате Германии.

С 2015 по 2017 год Йозуа Киммих и Хаби Алонсо вместе играли в составе «Баварии».