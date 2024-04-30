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Килиан Мбаппе выиграл 17-й трофей в карьере. Французу 25 лет

Килиан Мбаппе выиграл 17-й трофей в карьере. Французу 25 лет
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Французский нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе завоевал 17-й трофей в профессиональной карьере.

В 31-м туре чемпионата Франции столичный «ПСЖ» досрочно стал обладателем 12-го титула в истории клуба. Команда набрала 70 очков в 31 матче Лиги 1.

25-летний Мбаппе стал чемпионом Франции в 7-й раз в карьере, один раз в составе «Монако» в сезоне-2016/17 и шесть титулов с «ПСЖ». Также француз завоевал три Кубка и Суперкубка Франции, два Кубка французской лиги в составе столичного клуба.

С Францией Мбаппе победил на ЧМ-2018 и помог команде завоевать трофей Лиги Наций в 2021 году.

В текущем сезоне нападающий провел 44 матча во всех турнирах. На его счету 43 забитых гола и 10 результативных передач.

Реакция Мбаппе на просьбу фаната перейти в «Арсенал»

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