Марадона всё прогулял. Пожалеет ли Диего, что покинул Беларусь?

Марадона саботирует тренировочный процесс «Дорадоса», а «Локомотив» объявил имя сменщика Геркуса — в обзоре главных события дня.

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Марадона уже несколько дней не появляется в «Дорадосе»

Бывший футболист сборной Аргентины Диего Марадона, в последнее время занимающий пост главного тренера мексиканского «Дорадоса», уже несколько дней не появляется в расположении клуба, сообщает TyC Sports.

По информации издания, 26 декабря аргентинский специалист вместе с «Дорадосом» должен был приступить к предсезонной подготовке. Однако Марадона до сих пор не явился в расположение клуба, а тренировочным процессом в команде руководит специалист по физподготовке. Отмечается, что пока не известно, вернётся ли вообще Диего в клуб. Тренер недоволен отсутствием новичков в команде и тем, что никто из руководства «Дорадоса» не ведёт переговоры о продлении контракта с его ассистентом, чьё соглашение с клубом уже истекло. Контракт Марадоны с «Дорадосом» рассчитан до лета 2019 года.

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В мае этого года Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо», после чего долгое время не появлялся в Беларуси. 7 сентября было объявлено, что он занял пост главного тренера «Дорадоса».

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«Локомотив» объявил о назначении Кикнадзе новым гендиректором клуба

Новым генеральным директором «Локомотива» стал Василий Кикнадзе. О том, что он сменил Илью Геркуса на этом посту, сообщил председатель совета директоров «железнодорожников» Анатолий Мещеряков.



«По итогам прошедшего заседания совета директоров футбольного клуба «Локомотив» было принято решение о прекращении сотрудничества с генеральным директором Ильёй Леонидовичем Геркусом.

Совет директоров принял решение, что дальнейшее развитие клуба будет поручено новому генеральном директору — Василию Александровичу Кикнадзе, который с 2013 года является членом совета директоров. Желаем Василию Александровичу успехов и громких свершений на новом посту!» — говорится в заявлении Мещерякова на официальном сайте «Локомотива».

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Дубль Роналду принёс «Ювентусу» победу в матче с «Сампдорией»

В матче 19-го тура итальянской Серии А «Ювентус» принимал «Сампдорию». Встреча состоялась на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На 2-й минуте матча нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл счёт, забив гол с передачи форварда Пауло Дибалы. На 33-й минуте главный арбитр встречи назначил пенальти в ворота хозяев, который успешно реализовал нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла. Во втором тайме Роналду оформил дубль, отправив мяч в ворота «Сампдории» с пенальти. Таким образом, «Ювентус» продлил беспроигрышную серию в нынешнем сезоне чемпионата Италии до 19 матчей.

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«Ювентус» набрал 53 очка и единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии. «Сампдория» (29) — на 5-м месте в таблице Серии А.

Роналду впервые с 2010-го забил меньше 50 голов за год

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился дублем в матче 19-го тура чемпионата Италии с «Сампдорией» (2:1).



Теперь на счету португальца 49 мячей в 2018 году. Он впервые с 2010-го забил меньше 50 голов за год. Ранее ему удавалось достичь подобной отметки на протяжении семи лет подряд.



Данная серия началась у форварда в 2010 году — тогда он отметился 60 забитыми мячами. Спустя год отличился 63 раза, а затем — 69, 61, 57, 55 и 53.

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«Рома» одержала победу в матче с «Пармой», «Лацио» сыграл вничью с «Торино»

Римская «Рома» одержала победу в матче 19-го тура итальянской Серии А с «Пармой». Встреча прошла в Парме на стадионе «Эннио Тардини» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник Бриан Кристанте, отличившийся в начале второго тайма. На 75-й минуте преимущество римлян удвоил хавбек Дженгиз Ундер.

«Рома» одержала вторую победу подряд в чемпионате Италии. Для «Пармы» это поражение стало первым в последних трёх встречах.

Гол Бальде Кейта принёс победу «Интеру» в матче Серии А с «Эмполи»

В матче 19-го тура чемпионата Италии «Интер» обыграл «Эмполи» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Эмполи на стадионе «Карло Кастеллани».

Единственный гол был забит на 72-й минуте встречи, отличился Бальде Кейта, ему ассистировал Шиме Врсалько. Эта победа стала для миланского клуба третьей в последних четырёх матчах Серии А.