Погба забил после чудо-дриблинга Рашфорда. Посмотрите, что он сделал!

Новый главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер раскрепостил талантливых атакующих игроков команды, которые не очень комфортно чувствовали себя при Жозе Моуринью. Вот новое доказательство: эпизод с голом в ворота «Борнмута» на «Олд Траффорд».

Поль Погба забил быстрый гол уже на 5-й минуте после феноменального дриблинга Маркуса Рашфорда. Приняв мяч после длинной передачи на фланге, Рашфорд «станцевал» и оставил за спиной Натана Аке, а потом ловким финтом убрал с дороги Диего Рико. Погба, как только замкнул прострел, сразу же побежал благодарить настоящего героя эпизода, а Сульшер показал форварду большой палец.

Интересно, что в атаке «Манчестер Юнайтед» помимо Рашфорда и Джесси Лингарда появился с первых минут Антони Марсьяль. Сообщалось, что нападающий манкунианцев с опозданием вернулся в клуб и пропустил тренировку, после того как слетал на Рождество к семье в Париж, что разозлило Сульшера. Тем не менее норвежский тренер включил Марсьяля в основу, видимо, надеясь на желание француза загладить вину.

Марсьяль привёл в бешенство Сульшера, пропустив тренировку

Как раз после красивого паса Марсьяля Рашфорд сделал в конце первого тайма счет 3:0.