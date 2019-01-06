Как футболисты РПЛ проводят первые дни 2019 года

Праздники праздниками, а про тренировки забывать не стоит. Никола Влашич в начале 2019 года наглядно продемонстрировал свою прекрасную форму.
Артём Дзюба заслужил своей игрой отдых. Он с умом распоряжается своим временем и закатил вот такую тематическую вечеринку.
А вот Клаудио Маркизио решил попрактиковаться в дайвинге.
Фёдор Чалов, который на данный момент является лучшим бомбардиром нашего чемпионата, времени зря не теряет.
Кристиян Бистрович продолжает наслаждаться райскими пляжами и лазурным океаном.
Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко пробует свои силы в теннисе. Равняется на Федерера.
Гжегож Крыховяк в интервью «Чемпионату» рассказывал, что планирует в январе посетить ЮАР. Как видим, он туда добрался.
Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский добрался до, возможно, самого известного шеф-повара планеты – Нусрета Гекче.
А вот другой игрок «Краснодара» Иван Игнатьев проводит свой отпуск в столице.
Между рабочими моментами, которые связаны с расторжением контракта, Александр Самедов успевал и просвещаться.