ВАР продолжают критиковать. Но он сделал футбол круче

Пока Россия находилась в новогоднем анабиозе, в Испании и Англии прошли две очень важных игры с точки зрения оценки технического воздействия игру. Матч «Манчестер Сити» и «Ливерпуля» вы наверняка смотрели. А если нет, то знаете ключевой эпизод этой встречи: в первом тайме футболисты «Сити» вынесли мяч с линии своих ворот. В Англии установлена система фиксации гола, которая показала арбитру, что полного пересечения линии не было. Позже стало известно, что не хватило 1,12 сантиметра для гола. Который, вполне вероятно, мог бы решить вообще весь итог борьбы в этом сезоне АПЛ. Важно то, что весь эпизод случился за секунды, но никто из игроков или тренеров не полез протестовать. Все в Англии доверяют технике, время на споры не тратится.

Позже в этой же игре был момент с падением Рахима Стерлинга в чужой штрафной, после которого Хосеп Гвардиола чуть не задушил себя собственным шарфом. Судья не дал пенальти, а системы ВАР в АПЛ нет. И сразу же начались вопросы к решению арбитра. В Англии уже давно идет война между клубами и судейским комитетом. Все законы фактически защищают только арбитров: их не наказывают даже за самые грубые ошибки. Но даже с таким восприятием никто из «Ливерпуля» не ругал рефери за отмененный гол. Зато Юрген Клопп наехал на арбитра за решение дать только желтую Компани за фол на Салахе в первом тайме. К судье у обоих тренеров были вопросы, к технике – нет. Настолько нет, что ни секунды времени матча не было утрачено на споры. Дух игры, за который переживают противники реформ футбола, никуда не исчез. В отличие от судей, чьи решение вызывают вопросы.

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Теперь ко второму матчу, он прошел буквально вчера, 6 января. «Реал Мадрид» дома проиграл «Реалу Сосьедад», и по ходу матча судья назначил пенальти в ворота хозяев, не смотря ВАР. После матча Лука Модрич заявил, что его команда больше всего страдает от неверного употребления видеоповторов арбитрами. Хорват тут же оговорился, что это не главная причина неудач «бланкос», но для Ла Лиги тема ВАР болезненна. Marca насчитала с начала сезона уже девять эпизодов, в которых систему видеоповторов использовали неправильно или не использовали в ситуациях, когда это требовалось. Об этом же сказал Серхио Рамос: «Мы не требуем какой-то помощи со стороны. Просто хотим понимания того, как это [ВАР] работает. В «Класико» мы получили пенальти в наши ворота после просмотра видеоповтора. Почему этого не произошло теперь?».

Футболисты, тренеры и руководители испанских клубов постоянно говорят о разумности и правильности применения ВАР в Ла Лиге. Но все эти разговоры постоянно сводятся к обсуждению решений судей в поле. Зачастую они отказываются применять видеоповторы и допускают ошибки. При этом все критикующие прекрасно знают то, насколько часто косячат арбитры Примеры. Практически любое «Класико» последних лет заканчивалось судейскими скандалами, а нормой было не засчитывать гол вот в таких ситуациях:

Сейчас большинство стычек и скандалов на поле между игроками заканчиваются тем, что кто-то начинает чертить руками в воздухе прямоугольник, требуя ВАР. А то, что система работает, доказывается еще и сокращением числа симуляций. Впрочем, они могут вернуться, если судьи и дальше будут игнорировать технологии в тех ситуациях, когда не могут этого делать. Возможно, следующим шагом использования ВАР должно стать право на требование просмотра эпизода от каждой команды. Хотя бы 1 раз за игру, но по инициативе тех или других спорный момент будут просматривать. Впрочем, это еще больше сократит ответственность арбитров.

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А это одна из главных тенденций использования видеоповторов – судьям приходится сложнее всего работать в новых условиях. Теоретически ВАР облегчает их работу, но на деле постоянно приходится держать баланс в самостоятельности и оценивать эпизоды еще и с точки зрения необходимости просмотра повтора. В ближайшее время ВАР появится в России, и в РПЛ уже время от времени пытаются оправдать ошибки судей будущим прогрессом.



Критика арбитров упирается в аргумент, что скоро будет ВАР, который все исправит. Но система сама по себе не способна изменить футбол. Потребуется время и люди, которые будут правильно с ней работать. Иначе будет, как в Германии в апреле прошлого года: команды уже шли в раздевалку, когда судья послушал видеоассистента и узнал об игре рукой. Пришлось возвращать всех на поле и назначать пенальти:

Не надо так. Лучше вспомнить образцовый эпизод использования видеоповтора. Как раз тот самый пенальти в «Класико» с полным разбором действий судей: